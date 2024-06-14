Япония отомстит четырем странам из-за обхода санкций против РФ

Власти Японии собирается ввести санкции против КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана из-за обхода санкций против России. Об этом сообщил генсекретарь правительства Японии Есимаса Хаяси.
«Наша страна считает важным жестко реагировать на попытки уклонения или обхода санкций против РФ. Рассматриваем пакет, включающий санкции против организаций третьих стран. Компании из Китая, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана», — сказал Хаяси во время пресс-конференции в Токио. Его слова передают РИА Новости.
Ранее власти Японии пригрозили расширить санкционный список и включить туда компании из третьих стран за поставки в РФ нитроцеллюлозы. Так, под ограничения попадут фирмы из Китая. Также в мае Япония ввела санкции против России и Беларуси. В санкционный список были включены девять российских компаний и одно частное лицо.
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