13 июня 2024

Названа версия пожара в свердловском доме, где скончались дед и внучки

Пожар в доме под Первоуральском, где погибли дети, произошел из-за замыкания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тушение пожара на улице Зои Космодемьянской. Курган, мчс, пожар, тушение пожара
Точную причину пожара установят специалисты Фото:

Пожар в доме по ул. Пролетарской в поселке Кузино (Свердловская область), где скончались дед и две внучки, мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки. Такую версию URA.RU назвали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы. Рассматриваются различные версии возникновения пожара, в том числе короткое замыкание электропроводки», — сообщили в надзорном ведомстве.

Из горящего дома успели спасти бабушку. Она находится в больнице. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар в доме по ул. Пролетарской в поселке Кузино (Свердловская область), где скончались дед и две внучки, мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки. Такую версию URA.RU назвали в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы. Рассматриваются различные версии возникновения пожара, в том числе короткое замыкание электропроводки», — сообщили в надзорном ведомстве. Из горящего дома успели спасти бабушку. Она находится в больнице. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...