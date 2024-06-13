Названа версия пожара в свердловском доме, где скончались дед и внучки

Пожар в доме по ул. Пролетарской в поселке Кузино (Свердловская область), где скончались дед и две внучки, мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки. Такую версию URA.RU назвали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
«Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы. Рассматриваются различные версии возникновения пожара, в том числе короткое замыкание электропроводки», — сообщили в надзорном ведомстве.
Из горящего дома успели спасти бабушку. Она находится в больнице. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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