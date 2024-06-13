Из горящего дома, где скончались дети, госпитализировали свердловчанку

Из дома в поселке Кузино под Первоуральском (Свердловская область), где в пожаре погибли пенсионер с двумя внучками, спасли пожилую женщину. Ее увезли в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Прокуратура организовала проверку по факту пожара в частном доме. При тушении обнаружены тела мужчины и двоих внучек. Кроме того, из дома была госпитализирована их бабушка», — сообщили в ведомстве.
Пожар охватил дом на ул. Пролетарской. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Точная причина смерти устанавливается.
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