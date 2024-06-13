Происшествия Пожары Из горящего дома, где скончались дети, госпитализировали свердловчанку 14 июня 2024 в 09:38 Размер текста - 17 + Огонь охватил дом на улице Пролетарской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из дома в поселке Кузино под Первоуральском (Свердловская область), где в пожаре погибли пенсионер с двумя внучками, спасли пожилую женщину. Ее увезли в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура организовала проверку по факту пожара в частном доме. При тушении обнаружены тела мужчины и двоих внучек. Кроме того, из дома была госпитализирована их бабушка», — сообщили в ведомстве. Пожар охватил дом на ул. Пролетарской. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Точная причина смерти устанавливается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из дома в поселке Кузино под Первоуральском (Свердловская область), где в пожаре погибли пенсионер с двумя внучками, спасли пожилую женщину. Ее увезли в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура организовала проверку по факту пожара в частном доме. При тушении обнаружены тела мужчины и двоих внучек. Кроме того, из дома была госпитализирована их бабушка», — сообщили в ведомстве. Пожар охватил дом на ул. Пролетарской. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Точная причина смерти устанавливается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям