13 июня 2024

Из горящего дома, где скончались дети, госпитализировали свердловчанку

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение
Огонь охватил дом на улице Пролетарской Фото:

Из дома в поселке Кузино под Первоуральском (Свердловская область), где в пожаре погибли пенсионер с двумя внучками, спасли пожилую женщину. Ее увезли в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура организовала проверку по факту пожара в частном доме. При тушении обнаружены тела мужчины и двоих внучек. Кроме того, из дома была госпитализирована их бабушка», — сообщили в ведомстве.

Пожар охватил дом на ул. Пролетарской. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Точная причина смерти устанавливается.

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Из дома в поселке Кузино под Первоуральском (Свердловская область), где в пожаре погибли пенсионер с двумя внучками, спасли пожилую женщину. Ее увезли в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура организовала проверку по факту пожара в частном доме. При тушении обнаружены тела мужчины и двоих внучек. Кроме того, из дома была госпитализирована их бабушка», — сообщили в ведомстве. Пожар охватил дом на ул. Пролетарской. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Точная причина смерти устанавливается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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