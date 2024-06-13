Директор челябинской фирмы украла у компании 40 млн и подвела ее под банкротство

В Челябинске осудили директора компании, которая похитила у собственной фирмы 40 миллионов рублей, что привело компанию к банкротству. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. В суде установлено, что в период с октября 2020 года по март 2021 года подсудимая, фактически выполняя полномочия финансового и генерального директора ООО «Снабинвест», под предлогом исполнения договорных обязательств тайно похитила с банковского счета около 40 миллионов рублей, чем спровоцировала банкротство предприятия.
Суд признал челябинку виновной по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Ее приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей.
По данным сервиса «Сбис», компания «Снабинвест» зарегистрирована в Челябинске по улице Сулимова, 94. Фирма занималась оптовой торговлей и в настоящее время находится в процедуре банкротства. С 11 января по 19 марта 2021 года генеральным директором компании была Светлана Князева.
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