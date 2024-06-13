Под Челябинском жители загородных поселков и дач вторые сутки сидят без электричества

Под Челябинском в загородных поселках Терема, Белый хутор, «Твоя привилегия» произошло коммунальное ЧП. Там жители без электричества сидят вторые сутки. О плановом отключении администрация Сосновского района сообщала еще 12 июня.
«О плановом веерном отключении электроэнергии администрация Сосновского района предупреждала 12 июня. По плану, света не должно было быть в течение рабочего дня 13 июня, однако затем сетевики продлили блэкаут до 22:00, а по факту в поселках света нет и на данный момент», — сообщает издание «Комсомольская правда».
Из-за того, что у многих на данный момент в домах и квартирах стоят электроплиты и водонагреватели работают от электричества, стало невозможно не только включить свет, посмотреть телевизор, но даже элементарно помыться и приготовить еду. Жители жалуются на это в домовых чатах и соцсетях.
«Второй день без электричества в жару! Кто компенсирует покупку новой техники и продуктов в морозильных камерах? Куда оставить жалобу? Или, конечно, приедет специальный человек, который приготовит для всего посёлка на газовых плитах?» — пишет в соцсетях Сосновской администрации жительница Белого хутора Яна.
В администрации Сосновского района было объявлено об отключении электроэнергии в некоторых населенных пунктах до 17:00, включая Чишму, Кременкуль, Бухарино, Осиновку, СНТ Заречный, Ключи, Малиновку и Ключевку. Однако жители Белого хутора и «Привилегии» сообщили, что они все еще остаются без света, не входя в перечень заявленных на техническое обслуживание районов.
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