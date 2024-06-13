13 июня 2024

Под Челябинском жители загородных поселков и дач вторые сутки сидят без электричества

Под Челябинском жители загородных поселков вторые сутки сидят без электричества
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
О плановом веерном отключении электроэнергии администрация Сосновского района предупреждала 12 июня
О плановом веерном отключении электроэнергии администрация Сосновского района предупреждала 12 июня Фото:

Под Челябинском в загородных поселках Терема, Белый хутор, «Твоя привилегия» произошло коммунальное ЧП. Там жители без электричества сидят вторые сутки. О плановом отключении администрация Сосновского района сообщала еще 12 июня.

«О плановом веерном отключении электроэнергии администрация Сосновского района предупреждала 12 июня. По плану, света не должно было быть в течение рабочего дня 13 июня, однако затем сетевики продлили блэкаут до 22:00, а по факту в поселках света нет и на данный момент», — сообщает издание «Комсомольская правда».

Из-за того, что у многих на данный момент в домах и квартирах стоят электроплиты и водонагреватели работают от электричества, стало невозможно не только включить свет, посмотреть телевизор, но даже элементарно помыться и приготовить еду. Жители жалуются на это в домовых чатах и соцсетях.

«Второй день без электричества в жару! Кто компенсирует покупку новой техники и продуктов в морозильных камерах? Куда оставить жалобу? Или, конечно, приедет специальный человек, который приготовит для всего посёлка на газовых плитах?» — пишет в соцсетях Сосновской администрации жительница Белого хутора Яна.

В администрации Сосновского района было объявлено об отключении электроэнергии в некоторых населенных пунктах до 17:00, включая Чишму, Кременкуль, Бухарино, Осиновку, СНТ Заречный, Ключи, Малиновку и Ключевку. Однако жители Белого хутора и «Привилегии» сообщили, что они все еще остаются без света, не входя в перечень заявленных на техническое обслуживание районов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Челябинском в загородных поселках Терема, Белый хутор, «Твоя привилегия» произошло коммунальное ЧП. Там жители без электричества сидят вторые сутки. О плановом отключении администрация Сосновского района сообщала еще 12 июня. «О плановом веерном отключении электроэнергии администрация Сосновского района предупреждала 12 июня. По плану, света не должно было быть в течение рабочего дня 13 июня, однако затем сетевики продлили блэкаут до 22:00, а по факту в поселках света нет и на данный момент», — сообщает издание «Комсомольская правда». Из-за того, что у многих на данный момент в домах и квартирах стоят электроплиты и водонагреватели работают от электричества, стало невозможно не только включить свет, посмотреть телевизор, но даже элементарно помыться и приготовить еду. Жители жалуются на это в домовых чатах и соцсетях. «Второй день без электричества в жару! Кто компенсирует покупку новой техники и продуктов в морозильных камерах? Куда оставить жалобу? Или, конечно, приедет специальный человек, который приготовит для всего посёлка на газовых плитах?» — пишет в соцсетях Сосновской администрации жительница Белого хутора Яна. В администрации Сосновского района было объявлено об отключении электроэнергии в некоторых населенных пунктах до 17:00, включая Чишму, Кременкуль, Бухарино, Осиновку, СНТ Заречный, Ключи, Малиновку и Ключевку. Однако жители Белого хутора и «Привилегии» сообщили, что они все еще остаются без света, не входя в перечень заявленных на техническое обслуживание районов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...