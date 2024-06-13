Курганцам запретили хоронить людей на одном из кладбищ, но есть нюанс

В Кургане закрывают кладбище в микрорайоне Глинки из-за ограниченного количества мест для новых захоронений. Исключение — участники СВО и почетные граждане города. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«В связи с ограниченным количеством мест для новых захоронений на территории кладбища в микрорайоне Глинки <...> прекратить деятельность по захоронению тел умерших (останков)», — указано в постановлении. Документ подписан врип главы города Кургана Антоном Науменко.
При этом право продолжать захоронение на кладбище в Глинках осталось у нескольких категорий граждан. Разрешается погребение тел умерших к близким родственникам в пределах существующих оград, участников СВО, ветеранов ВОВ, почетных гражданина Кургана.
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