В Воронежской области объявлена авиационная опасность

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Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, гусев александр
Губернатор Гусев призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами Фото:

В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

«В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Гуев в telegram-канале.

Сегодня ночью в Лискинском районе Воронежской области была попытка атаки нефтебазы украинскими БПЛА. Оперативные службы прибыли на место происшествия. Затем появилось сообщение о том, что в результате ночной попытки атаки нефтебазы в Воронежской области был поврежден неиспользуемый резервуар.

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В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. «В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Гуев в telegram-канале. Сегодня ночью в Лискинском районе Воронежской области была попытка атаки нефтебазы украинскими БПЛА. Оперативные службы прибыли на место происшествия. Затем появилось сообщение о том, что в результате ночной попытки атаки нефтебазы в Воронежской области был поврежден неиспользуемый резервуар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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