Политика В Воронежской области объявлена авиационная опасность 14 июня 2024 в 12:05 Размер текста - 17 + Губернатор Гусев призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. «В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Гуев в telegram-канале. Сегодня ночью в Лискинском районе Воронежской области была попытка атаки нефтебазы украинскими БПЛА. Оперативные службы прибыли на место происшествия. Затем появилось сообщение о том, что в результате ночной попытки атаки нефтебазы в Воронежской области был поврежден неиспользуемый резервуар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. «В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Гуев в telegram-канале. Сегодня ночью в Лискинском районе Воронежской области была попытка атаки нефтебазы украинскими БПЛА. Оперативные службы прибыли на место происшествия. Затем появилось сообщение о том, что в результате ночной попытки атаки нефтебазы в Воронежской области был поврежден неиспользуемый резервуар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям