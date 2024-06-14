В Воронежской области объявлена авиационная опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
«В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Гуев в telegram-канале.
Сегодня ночью в Лискинском районе Воронежской области была попытка атаки нефтебазы украинскими БПЛА. Оперативные службы прибыли на место происшествия. Затем появилось сообщение о том, что в результате ночной попытки атаки нефтебазы в Воронежской области был поврежден неиспользуемый резервуар.
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В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. «В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Гуев в telegram-канале. Сегодня ночью в Лискинском районе Воронежской области была попытка атаки нефтебазы украинскими БПЛА. Оперативные службы прибыли на место происшествия. Затем появилось сообщение о том, что в результате ночной попытки атаки нефтебазы в Воронежской области был поврежден неиспользуемый резервуар.