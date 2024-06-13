13 июня 2024

Власти будут править проект 100-метровой башни на месте долгостроя в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Сам долгострой девелопер снесет
Сам долгострой девелопер снесет Фото:

Проект строительства 100-метровой башни в Перми на месте долгостроя по ул. Толмачева, 3, пока находится в проработке. Как сообщил источник в градсовете региона, в процессе возможны коррективы.

«Проект находится только в процессе проработки. В любом случае, если что-то будет мешать, значит, подправим инвестора», — сообщил инсайдер.

Недострой, который сейчас находится на этом месте, по его словам, будет снесен. В пресс-службе краевого министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности подтвердили факт сноса. Там добавили, что пока готов только эскизный проект будущей башни. «Далее планируется разработка проектной и рабочей документации. После этого необходимо пройти комиссию по землепользованию и застройки», — отметили в ведомстве.

Дом на Толмачева, 3 возводил признанный банкротам «Трест №14». Он построил шесть этажей и бросил проект. Долгострой выкупил японский девелопер Yunika. На днях компания представила членам градсовета проект строительства здесь 32-этажного дома.

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Проект строительства 100-метровой башни в Перми на месте долгостроя по ул. Толмачева, 3, пока находится в проработке. Как сообщил источник в градсовете региона, в процессе возможны коррективы. «Проект находится только в процессе проработки. В любом случае, если что-то будет мешать, значит, подправим инвестора», — сообщил инсайдер. Недострой, который сейчас находится на этом месте, по его словам, будет снесен. В пресс-службе краевого министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности подтвердили факт сноса. Там добавили, что пока готов только эскизный проект будущей башни. «Далее планируется разработка проектной и рабочей документации. После этого необходимо пройти комиссию по землепользованию и застройки», — отметили в ведомстве. Дом на Толмачева, 3 возводил признанный банкротам «Трест №14». Он построил шесть этажей и бросил проект. Долгострой выкупил японский девелопер Yunika. На днях компания представила членам градсовета проект строительства здесь 32-этажного дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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