Ученые из Екатеринбурга приехали помогать благоустраивать Ямал

Сотрудники УГЛТУ научат ямальцев облагораживать и озеленять территории
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцев научат сажать и обрезать деревья (архивное фото)
Ямальцев научат сажать и обрезать деревья (архивное фото) Фото:

Екатеринбургские ученые из Уральского государственного лесотехнического университета прибыли в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы оказать помощь в благоустройстве и озеленении округа. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО. 

«В течение трех недель ученые Уральского государственного лесотехнического университета посетят все районы Ямала, разберут проблемные кейсы каждого, а также проведут мастер-классы по посадке и обрезке деревьев и кустарников», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. По итогам обучения, представители окружных администраций получат аттестаты и смогут самостоятельно участвовать в благоустройстве территорий. 

Ранее URA.RU рассказывало о благоустройстве дворов в Салехарде в рамках программы «Мой двор». В текущем году в окружной столице будут обновлены шесть дворов.  

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Екатеринбургские ученые из Уральского государственного лесотехнического университета прибыли в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы оказать помощь в благоустройстве и озеленении округа. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО.  «В течение трех недель ученые Уральского государственного лесотехнического университета посетят все районы Ямала, разберут проблемные кейсы каждого, а также проведут мастер-классы по посадке и обрезке деревьев и кустарников», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. По итогам обучения, представители окружных администраций получат аттестаты и смогут самостоятельно участвовать в благоустройстве территорий.  Ранее URA.RU рассказывало о благоустройстве дворов в Салехарде в рамках программы «Мой двор». В текущем году в окружной столице будут обновлены шесть дворов.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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