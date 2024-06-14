Ученые из Екатеринбурга приехали помогать благоустраивать Ямал

Екатеринбургские ученые из Уральского государственного лесотехнического университета прибыли в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы оказать помощь в благоустройстве и озеленении округа. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО.
«В течение трех недель ученые Уральского государственного лесотехнического университета посетят все районы Ямала, разберут проблемные кейсы каждого, а также проведут мастер-классы по посадке и обрезке деревьев и кустарников», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. По итогам обучения, представители окружных администраций получат аттестаты и смогут самостоятельно участвовать в благоустройстве территорий.
Ранее URA.RU рассказывало о благоустройстве дворов в Салехарде в рамках программы «Мой двор». В текущем году в окружной столице будут обновлены шесть дворов.
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