Ученые из Екатеринбурга приехали помогать благоустраивать Ямал

Сотрудники УГЛТУ научат ямальцев облагораживать и озеленять территории

14 июня 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Ямальцев научат сажать и обрезать деревья (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургские ученые из Уральского государственного лесотехнического университета прибыли в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы оказать помощь в благоустройстве и озеленении округа. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО. «В течение трех недель ученые Уральского государственного лесотехнического университета посетят все районы Ямала, разберут проблемные кейсы каждого, а также проведут мастер-классы по посадке и обрезке деревьев и кустарников», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. По итогам обучения, представители окружных администраций получат аттестаты и смогут самостоятельно участвовать в благоустройстве территорий. Ранее URA.RU рассказывало о благоустройстве дворов в Салехарде в рамках программы «Мой двор». В текущем году в окружной столице будут обновлены шесть дворов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургские ученые из Уральского государственного лесотехнического университета прибыли в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы оказать помощь в благоустройстве и озеленении округа. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО. «В течение трех недель ученые Уральского государственного лесотехнического университета посетят все районы Ямала, разберут проблемные кейсы каждого, а также проведут мастер-классы по посадке и обрезке деревьев и кустарников», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. По итогам обучения, представители окружных администраций получат аттестаты и смогут самостоятельно участвовать в благоустройстве территорий. Ранее URA.RU рассказывало о благоустройстве дворов в Салехарде в рамках программы «Мой двор». В текущем году в окружной столице будут обновлены шесть дворов.