В Екатеринбурге возник дефицит официантов и барменов

14 июня 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Официантам готовы платить до 80 тысяч рублей в месяц Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Этой весной больше всего работодатели Екатеринбурга нуждались в хостесах, официантах и барменах — спрос на специалистов вырос по сравнению с прошлой весной на 46%. Статистикой с URA.RU поделились представители «Авито Работы». «Лидером по количеству новых активных вакансий в преддверии сезона отпусков стала профессия хостес. С весны 2023 года в Екатеринбурге спрос работодателей на этих специалистов вырос в 2,1 раза (+115%) за год. Весной 2024 года соискателям на эту позицию работодатели в среднем предлагали от 40 000 до 90 000 рублей в месяц», — рассказали аналитики. На втором и третьем местах оказались профессии официанта и бармена, спрос на них вырос в два раза. В пятерку необходимых сотрудников также вошли горничные и администраторы ресторанов. «Число вакансий для первых выросло в 1,9 раза (+88%), для вторых — почти в 1,7 раза (+74%) за год», — пояснили в «Авито Работа». Осенью 2023 года рестораторы уже рассказывали, что столкнулись с нехваткой персонала. Заведения массово искали людей на должности повара и мойщика посуды. При этом соискателям предлагали зарплату больше, чем годами ранее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Этой весной больше всего работодатели Екатеринбурга нуждались в хостесах, официантах и барменах — спрос на специалистов вырос по сравнению с прошлой весной на 46%. Статистикой с URA.RU поделились представители «Авито Работы». «Лидером по количеству новых активных вакансий в преддверии сезона отпусков стала профессия хостес. С весны 2023 года в Екатеринбурге спрос работодателей на этих специалистов вырос в 2,1 раза (+115%) за год. Весной 2024 года соискателям на эту позицию работодатели в среднем предлагали от 40 000 до 90 000 рублей в месяц», — рассказали аналитики. На втором и третьем местах оказались профессии официанта и бармена, спрос на них вырос в два раза. В пятерку необходимых сотрудников также вошли горничные и администраторы ресторанов. «Число вакансий для первых выросло в 1,9 раза (+88%), для вторых — почти в 1,7 раза (+74%) за год», — пояснили в «Авито Работа». Осенью 2023 года рестораторы уже рассказывали, что столкнулись с нехваткой персонала. Заведения массово искали людей на должности повара и мойщика посуды. При этом соискателям предлагали зарплату больше, чем годами ранее.