Екатеринбургские рестораторы столкнулись с дефицитом кадров

В ресторанах Екатеринбурга массово ищут официантов и поваров

07 сентября 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Проблемы с набором персонала испытывают екатеринбургские и московские заведения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Рестораны Екатеринбурга столкнулись с нехваткой персонала: заведения массово ищут людей на должность официанта, повара и мойщика посуды. При этом соискателям предлагают зарплату больше, чем годами ранее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «В последнее время ресторанный бизнес испытывает дисбаланс спроса на сотрудников и заинтересованности со стороны соискателей. Высокая потребность в кадрах выражается в общем приросте числа вакансий в сфере общественного питания», — отметили представители «Авито Работа». Высокий спрос на сотрудников отмечен в Екатеринбурге (1,9 раза) и Москве (1,8 раза). На Урале чаще всего ищут официантов, поваров, мойщиков посуды, барменов и пекарей. При этом заработная плата обслуживающего персонала выросла на 14%, у официантов — на 22% «Если осенью прошлого года работодатели были готовы платить 32 368 рублей ежемесячно, то в нынешнем — 36 856 рублей. Важно отметить, что уровень предлагаемых зарплат подсчитан с учетом вакансий с посменной и частичной занятостью, а также предложений о работе для начинающих кандидатов без опыта», — пояснил директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков. И подчеркнул, что у обсуживающего персонала доходы зависят не только от фиксированного оклада, но и чаевых. Ранее РБК сообщало, что из-за ослабления рубля начался массовый отток трудовых мигрантов в России. Как итог — в общепите обострилась проблема с трудовыми кадрами. По словам экспертов, нехватка персонала в ресторанной сфере может привести к снижению качества обслуживания, увеличению времени ожидания блюд и падению репутации заведений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рестораны Екатеринбурга столкнулись с нехваткой персонала: заведения массово ищут людей на должность официанта, повара и мойщика посуды. При этом соискателям предлагают зарплату больше, чем годами ранее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «В последнее время ресторанный бизнес испытывает дисбаланс спроса на сотрудников и заинтересованности со стороны соискателей. Высокая потребность в кадрах выражается в общем приросте числа вакансий в сфере общественного питания», — отметили представители «Авито Работа». Высокий спрос на сотрудников отмечен в Екатеринбурге (1,9 раза) и Москве (1,8 раза). На Урале чаще всего ищут официантов, поваров, мойщиков посуды, барменов и пекарей. При этом заработная плата обслуживающего персонала выросла на 14%, у официантов — на 22% «Если осенью прошлого года работодатели были готовы платить 32 368 рублей ежемесячно, то в нынешнем — 36 856 рублей. Важно отметить, что уровень предлагаемых зарплат подсчитан с учетом вакансий с посменной и частичной занятостью, а также предложений о работе для начинающих кандидатов без опыта», — пояснил директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков. И подчеркнул, что у обсуживающего персонала доходы зависят не только от фиксированного оклада, но и чаевых. Ранее РБК сообщало, что из-за ослабления рубля начался массовый отток трудовых мигрантов в России. Как итог — в общепите обострилась проблема с трудовыми кадрами. По словам экспертов, нехватка персонала в ресторанной сфере может привести к снижению качества обслуживания, увеличению времени ожидания блюд и падению репутации заведений.