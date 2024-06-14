Пожилого отца Филипа Киркорова развели на 3,5 млн рублей

Отца Филипа Киркорова развели на 3,5 млн рублей в его 92 года. Бедрос уже год не может вернуть деньги. Об этом 14 июня сообщил адвокат Киркорова Олег Кулагин.
«Есть все основания полагать, что Басенцян не планировал отдавать долг. Есть все признаки спланированного мошенничества по весьма распространённому сценарию: втёрся в доверие, обманул, скрылся», — рассказал SHOT адвокат Киркорова Олег Кулагин.
В июне 2023 года Бедрос Киркоров предоставил взаймы другу Санасару Басенцяну значительную сумму денег на некоторый срок. Однако, по информации, полученной адвокатом Киркорова Олегом Кулагиным, в марте 2024 года суд признал Басенцяна банкротом, при этом на него на него не оформлено никакого имущества или банковских счетов. Ситуация наводит на мысли о планированном мошенничестве. Получается, что Басенцян, предположительно, не планировал возвращать долг, и по данным адвоката, скрылся.
В итоге Бедрос Киркоров решил обратиться в полицию, написав заявление о привлечении Басенцяна к ответственности по статье «Мошенничество». На данный момент местонахождение Басенцяна остается неизвестным.
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