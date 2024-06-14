В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

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В Челябинской области объявили об угрозе природных пожаров
В Челябинской области объявили об угрозе природных пожаров Фото:

Штормовое предупреждение в связи с угрозой природных пожаров объявлено в Челябинской области. Об этом сообщили 14 июня в региональном гидрометцентре.

«Штормовое предупреждение! Во второй половине дня 14 июня и с 15 по 17 июня в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (четветрный класс горимости леса по региональной шкале)», — пояснили в челябинском ЦГМС

Объявили также и о сохранении аномальной жары в регионе. Местами воздух прогреется до плюс 36 градусов. Синоптики уточнили, что среднесуточная температура воздуха является выше климатической нормы на 7 и более градусов.

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Штормовое предупреждение в связи с угрозой природных пожаров объявлено в Челябинской области. Об этом сообщили 14 июня в региональном гидрометцентре. «Штормовое предупреждение! Во второй половине дня 14 июня и с 15 по 17 июня в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (четветрный класс горимости леса по региональной шкале)», — пояснили в челябинском ЦГМС Объявили также и о сохранении аномальной жары в регионе. Местами воздух прогреется до плюс 36 градусов. Синоптики уточнили, что среднесуточная температура воздуха является выше климатической нормы на 7 и более градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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