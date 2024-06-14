14 июня 2024

В ХМАО стал популярен новый тренд в оформлении свадеб

У жителей ХМАО стало популярно оформлять свадьбы в сдержанных тонах
© Служба новостей «URA.RU»
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У югорчан стало популярно оформлять свадьбы в сдержанных тонах
У югорчан стало популярно оформлять свадьбы в сдержанных тонах Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стало популярно оформлять свадьбы в сдержанных тонах. Молодожены нередко предпочитают черно-белые оттенки с акцентными цветами. Свадебный тренд URA.RU обсудило с ивент-менеджером Евгенией Аглотковой.

«В оформлении сейчас предпочитают более сдержанные форматы, например черно-белые или белые цвета. Цветное молодые не любят — многим больше нравится классика и сдержанные тона со вкусом», — рассказывает журналисту агентства Аглоткова.

Яркие цвета молодожены чаще используют в качестве акцентных оттенков. А также добавляют декоративные элементы, которые ассоциируются с парой. «Стараются выдерживать единый стиль. Если невеста, например, обожает лилии, то у нее и на платье вышивка с красивой лилией, в букете — лилии», — добавляет ивент-менеджер.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочила стоимость цветочного оформления свадеб. Нынешние цены оказались на 30% дороже прошлогоднего прайса.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стало популярно оформлять свадьбы в сдержанных тонах. Молодожены нередко предпочитают черно-белые оттенки с акцентными цветами. Свадебный тренд URA.RU обсудило с ивент-менеджером Евгенией Аглотковой. «В оформлении сейчас предпочитают более сдержанные форматы, например черно-белые или белые цвета. Цветное молодые не любят — многим больше нравится классика и сдержанные тона со вкусом», — рассказывает журналисту агентства Аглоткова. Яркие цвета молодожены чаще используют в качестве акцентных оттенков. А также добавляют декоративные элементы, которые ассоциируются с парой. «Стараются выдерживать единый стиль. Если невеста, например, обожает лилии, то у нее и на платье вышивка с красивой лилией, в букете — лилии», — добавляет ивент-менеджер. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочила стоимость цветочного оформления свадеб. Нынешние цены оказались на 30% дороже прошлогоднего прайса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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