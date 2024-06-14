В ХМАО стал популярен новый тренд в оформлении свадеб

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стало популярно оформлять свадьбы в сдержанных тонах. Молодожены нередко предпочитают черно-белые оттенки с акцентными цветами. Свадебный тренд URA.RU обсудило с ивент-менеджером Евгенией Аглотковой.
«В оформлении сейчас предпочитают более сдержанные форматы, например черно-белые или белые цвета. Цветное молодые не любят — многим больше нравится классика и сдержанные тона со вкусом», — рассказывает журналисту агентства Аглоткова.
Яркие цвета молодожены чаще используют в качестве акцентных оттенков. А также добавляют декоративные элементы, которые ассоциируются с парой. «Стараются выдерживать единый стиль. Если невеста, например, обожает лилии, то у нее и на платье вышивка с красивой лилией, в букете — лилии», — добавляет ивент-менеджер.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочила стоимость цветочного оформления свадеб. Нынешние цены оказались на 30% дороже прошлогоднего прайса.
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