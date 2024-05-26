В ХМАО подскочили цены на цветочное оформление свадеб

Оформление свадьбы живыми цветами в Югре обойдется молодоженам примерно в 100 тысяч рублей, что на 30% дороже прошлогоднего прайса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в студии цветов и декора Barhat в Нижневартовске.
«Все зависит, конечно, от запроса молодоженов. В среднем, оформление свадьбы живыми цветами обойдется заказчику в районе 100 тысяч рублей. Однако цена варьируется в зависимости от желаемого стиля оформления, от количества гостей на празднике и от масштаба самого торжества», — пояснили в салоне цветов.
Так, в случае, если запланирована камерная свадьба, где цветы будут использовать только для сервировки стола, стоимость будет значительно меньше 100 тысяч рублей. Цена на подобный декор в текущем году увеличилась из-за общего скачка цен на цветы — по сравнению с 2023 годом их стоимость у поставщиков выросла на 30%, уверяют флористы салона.
Ранее URA.RU рассказывало, какие цветы наиболее желанны среди жительниц ХМАО. Выяснилось, что больше всего югорчанки любят букеты с пионами, а также в топ вошли тюльпаны и розы.
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