Челябинский завод начал выпускать гусеницы для китайских экскаваторов

Завод «Техтрон-ТТ» в Челябинске начал выпускать гусеницы для экскаваторов китайских марок. Как URA.RU 14 июня сообщили в пресс-службе предприятия, новая продукция будет востребована в качестве запчасти к технике.
«В июне начали выпуск гусениц и цепей для китайских экскаваторов. Среди заказчиков будут предприятия дорожно-строительной отрасли, нефтегазодобычи», — рассказали URA.RU на заводе.
Изделия будут применимы на экскаваторах марок LiuGong, ZOOMLION, Lishide, Sunward и SHANTUI. Новое направление стало актуальным, поскольку китайская техника активно вытесняет на рынке американские, европейские и японские бренды. Ранее производство было ориентировано на модели марок из этих стран.
В мае «Техтрон-ТТ» отказался от импортных гусениц. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, открытая на заводе кузница избавила от необходимости покупать поковки звеньев гусеницы за рубежом.
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