Челябинский завод начал выпускать гусеницы для китайских экскаваторов

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Завод откликнулся на переориентацию спроса с европейской техники на китайскую
Завод откликнулся на переориентацию спроса с европейской техники на китайскую Фото:

Завод «Техтрон-ТТ» в Челябинске начал выпускать гусеницы для экскаваторов китайских марок. Как URA.RU 14 июня сообщили в пресс-службе предприятия, новая продукция будет востребована в качестве запчасти к технике.

«В июне начали выпуск гусениц и цепей для китайских экскаваторов. Среди заказчиков будут предприятия дорожно-строительной отрасли, нефтегазодобычи», — рассказали URA.RU на заводе.

Изделия будут применимы на экскаваторах марок LiuGong, ZOOMLION, Lishide, Sunward и SHANTUI. Новое направление стало актуальным, поскольку китайская техника активно вытесняет на рынке американские, европейские и японские бренды. Ранее производство было ориентировано на модели марок из этих стран.

В мае «Техтрон-ТТ» отказался от импортных гусениц. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, открытая на заводе кузница избавила от необходимости покупать поковки звеньев гусеницы за рубежом.

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Завод «Техтрон-ТТ» в Челябинске начал выпускать гусеницы для экскаваторов китайских марок. Как URA.RU 14 июня сообщили в пресс-службе предприятия, новая продукция будет востребована в качестве запчасти к технике. «В июне начали выпуск гусениц и цепей для китайских экскаваторов. Среди заказчиков будут предприятия дорожно-строительной отрасли, нефтегазодобычи», — рассказали URA.RU на заводе. Изделия будут применимы на экскаваторах марок LiuGong, ZOOMLION, Lishide, Sunward и SHANTUI. Новое направление стало актуальным, поскольку китайская техника активно вытесняет на рынке американские, европейские и японские бренды. Ранее производство было ориентировано на модели марок из этих стран. В мае «Техтрон-ТТ» отказался от импортных гусениц. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, открытая на заводе кузница избавила от необходимости покупать поковки звеньев гусеницы за рубежом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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