Челябинский завод тяжелой техники отказался от импортных гусениц. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Себестоимость гусениц построенная кузница снизит на 20%
Себестоимость гусениц построенная кузница снизит на 20% Фото:

Завод «Техтрон-ТТ» в Челябинске отказался от импортных запчастей для гусеничной техники. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, открытая на заводе кузница избавила от необходимости покупать поковки звеньев гусеницы за рубежом.

«На предприятии был неполный цикл производства: поковки для звеньев гусениц приходилось приобретать у партнеров, в том числе зарубежных. Это ставило нас в большую зависимость от них. В настоящий момент проблема решена», — рассказали URA.RU на предприятии.

Кузнечное производство завода позволит изготавливать детали методом горячей штамповки на молотах и кольцераскатной машине. Расширение производства за счет нового направления работы позволит снизить себестоимость выпуска. На заводе подсчитали, что показатель сократится минимум на 20%. Челябинские запчасти станут более конкурентоспособными на рынке.

На предприятии URA.RU познакомили с технологическим процессом. Перед выполнением операции горячей штамповки каждая заготовка детали нагревается в специальном индукторе. Данная стадия гарантирует точность и прочность получаемых изделий. Важным звеном является работа дробеметной установки. Все поковки очищают от окалины.

С появлением кузницы «Техтрон-ТТ» получил возможность делать поковки на заказ. Партнерами станут заводы отраслей автомобилестроения, вагоностроения, тракторостроения, трубопроводной промышленности и других.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завод «Техтрон-ТТ» в Челябинске отказался от импортных запчастей для гусеничной техники. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, открытая на заводе кузница избавила от необходимости покупать поковки звеньев гусеницы за рубежом. «На предприятии был неполный цикл производства: поковки для звеньев гусениц приходилось приобретать у партнеров, в том числе зарубежных. Это ставило нас в большую зависимость от них. В настоящий момент проблема решена», — рассказали URA.RU на предприятии. Кузнечное производство завода позволит изготавливать детали методом горячей штамповки на молотах и кольцераскатной машине. Расширение производства за счет нового направления работы позволит снизить себестоимость выпуска. На заводе подсчитали, что показатель сократится минимум на 20%. Челябинские запчасти станут более конкурентоспособными на рынке. На предприятии URA.RU познакомили с технологическим процессом. Перед выполнением операции горячей штамповки каждая заготовка детали нагревается в специальном индукторе. Данная стадия гарантирует точность и прочность получаемых изделий. Важным звеном является работа дробеметной установки. Все поковки очищают от окалины. С появлением кузницы «Техтрон-ТТ» получил возможность делать поковки на заказ. Партнерами станут заводы отраслей автомобилестроения, вагоностроения, тракторостроения, трубопроводной промышленности и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...