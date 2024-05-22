Завод «Техтрон-ТТ» в Челябинске отказался от импортных запчастей для гусеничной техники. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, открытая на заводе кузница избавила от необходимости покупать поковки звеньев гусеницы за рубежом.
«На предприятии был неполный цикл производства: поковки для звеньев гусениц приходилось приобретать у партнеров, в том числе зарубежных. Это ставило нас в большую зависимость от них. В настоящий момент проблема решена», — рассказали URA.RU на предприятии.
Кузнечное производство завода позволит изготавливать детали методом горячей штамповки на молотах и кольцераскатной машине. Расширение производства за счет нового направления работы позволит снизить себестоимость выпуска. На заводе подсчитали, что показатель сократится минимум на 20%. Челябинские запчасти станут более конкурентоспособными на рынке.
На предприятии URA.RU познакомили с технологическим процессом. Перед выполнением операции горячей штамповки каждая заготовка детали нагревается в специальном индукторе. Данная стадия гарантирует точность и прочность получаемых изделий. Важным звеном является работа дробеметной установки. Все поковки очищают от окалины.
С появлением кузницы «Техтрон-ТТ» получил возможность делать поковки на заказ. Партнерами станут заводы отраслей автомобилестроения, вагоностроения, тракторостроения, трубопроводной промышленности и других.
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