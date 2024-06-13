Мэрию Нижневартовска заподозрили в попытках спасти врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука от неудобных вопросов. Источник в политическом истеблишменте округа рассказала URA.RU, что программа визита постоянно меняется, а общение с жителями или общественниками заменили на встречу с трудовыми коллективами, тем самым ограничив доступ рядовых вартовчан к общению с новым руководством региона.
«Программа визита поменялась четвертый раз за два дня. Визит Кухарука запланирован на вечер 14 июня, но окончательное расписание до сих пор не устаканилось. В точном времени начала заседания окружного руководства с администрацией и думами Тюменской области, ХМАО и Нижневартовска уже путаются даже сами участники мероприятия — то оно пройдет в пятницу в 17.00, то в 18.00. Ну а встречу с общественниками мэрия вообще решила заменить общением с трудовыми коллективами. То есть, если фирма не в „белом“ списке, как тогда попасть во Дворец искусств? Даже в Сургуте доступ был свободнее. А здесь ощущение, что кто-то путает следы», — возмущается инсайдер.
Источник в местном истеблишменте уточнил, что беседа с представителями трудовых коллективов запланирована на 15 июня. По предварительным данным, она пройдет в 13.30 во Дворце искусств. «Но график гибкий, может меняться. Эту встречу переносили на другую дату и дважды меняли время. Хорошо, если она действительно пройдет в субботу — это, все же, выходной день. В пятницу 14 июня большинство работает, и совсем неудобно», — делится мнением собеседник агентства.
В департамент внутренней политики ХМАО и мэрию Нижневартовска направлены запросы с просьбой прокомментировать переносы расписания и причину выбора такого формата встречи. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало об общественнице из Сургута, которая попросила Кухарука изменить согласованный маршрут, чтобы увидеть реальные проблемы города. На встрече с новым руководителем региона Инна Бирук рассказала, что районы, через которые проезжал губернаторский кортеж, вычистили, и пожаловалась на отсутствие тротуара на одной из главных улиц города.
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