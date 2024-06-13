В пермском городе около пятисот домов останутся без воды в жару

В Березниках (Пермский край) с 14 по 16 июня 2024 года отключат водоснабжение в около пятисот домах. Информация об этом размещена на сайте РКС Березники.
«С 16:00 14 июня до 20:00 16 июня ввиду проведения плановых работ на КНС-6, будет отключено водоснабжение на улицах Мира, Пятилетки, Челюскинцев, Юбилейная, Ломоносова, Свердлова, Гагарин, Карла Маркса, Коммунистическая, Большевистская, О. Кошевого, Труда, Свободы, Степанова, Менделеева, Д. Бедного, Степанова, Менделеева, Октябрьская, Менжинского, Тельмана, Челюскинцев, Коммунистическая, проспект Советский. Утвержден график подвоза воды», — сказано в сообщении. Также под отключение попали школы №1, 7, 8, 12, СШОР и детские сады 3, 11, 14, 49, 73.
Жители города остались недовольны тем, что в 30 градусную жару их на двое суток оставили без воды. «В такое пекло и без воды. Совсем уже», — пишет Надежда Попова в группе «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Мы с понедельника сидим без горячей воды. А тут ещё и холодную тоже отключат. С двумя детьми это треш. Хоть бы на сутки отключили. Но никак не на двое», — прокомментировала Екатерина Филипова.
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