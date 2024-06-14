Свыше 15 тысяч мигрантов получили повестки на службу в ЦВО

Рейды проводят военные, полицейские и росгвардейцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За полгода военные следователи поставили на воинский учет более 15 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство в Центральном военном округе (ЦВО), в том числе в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления СКР по ЦВО.

«Сотрудники Росгвардии, МВД, представители военкоматов и ряда других ведомств за полгода поставили на учет свыше 15 тысячи мигрантов, ставших гражданами России. Из них на службу уже поступили более 600 человек, из которых 400 заключили долгосрочные контракты о прохождении службы в рядах ВС РФ. И эта цифра постоянно увеличивается», — уверяют в ведомстве.

Офицеры проводят рейды в Пензенской, Саратовской, Кировской, Ульяновской, Свердловской и в остальных областях, входящих в ЦВО. Мероприятия проходят в торговых центрах, рынках, промышленных и продуктовых базах, стройплощадок и других местах. В Свердловской области на учет поставили около двух тысяч бывших мигрантов, из них 200 подписали контракты с МО РФ.