Свыше 15 тысяч мигрантов получили повестки на службу в ЦВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Рейды проводят военные, полицейские и росгвардейцы Фото:

За полгода военные следователи поставили на воинский учет более 15 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство в Центральном военном округе (ЦВО), в том числе в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления СКР по ЦВО.

«Сотрудники Росгвардии, МВД, представители военкоматов и ряда других ведомств за полгода поставили на учет свыше 15 тысячи мигрантов, ставших гражданами России. Из них на службу уже поступили более 600 человек, из которых 400 заключили долгосрочные контракты о прохождении службы в рядах ВС РФ. И эта цифра постоянно увеличивается», — уверяют в ведомстве.

Офицеры проводят рейды в Пензенской, Саратовской, Кировской, Ульяновской, Свердловской и в остальных областях, входящих в ЦВО. Мероприятия проходят в торговых центрах, рынках, промышленных и продуктовых базах, стройплощадок и других местах. В Свердловской области на учет поставили около двух тысяч бывших мигрантов, из них 200 подписали контракты с МО РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За полгода военные следователи поставили на воинский учет более 15 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство в Центральном военном округе (ЦВО), в том числе в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления СКР по ЦВО. «Сотрудники Росгвардии, МВД, представители военкоматов и ряда других ведомств за полгода поставили на учет свыше 15 тысячи мигрантов, ставших гражданами России. Из них на службу уже поступили более 600 человек, из которых 400 заключили долгосрочные контракты о прохождении службы в рядах ВС РФ. И эта цифра постоянно увеличивается», — уверяют в ведомстве. Офицеры проводят рейды в Пензенской, Саратовской, Кировской, Ульяновской, Свердловской и в остальных областях, входящих в ЦВО. Мероприятия проходят в торговых центрах, рынках, промышленных и продуктовых базах, стройплощадок и других местах. В Свердловской области на учет поставили около двух тысяч бывших мигрантов, из них 200 подписали контракты с МО РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...