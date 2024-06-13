13 июня 2024

В мэрии Сургута раскрыли, что грозит горожанам за купание в запрещенных местах

Жители Сургута заплатят штраф в 2000 рублей за купание в запрещенных местах
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне заплатят штраф за купание в запрещенных водоемах
Сургутяне заплатят штраф за купание в запрещенных водоемах Фото:

Жители Сургута заплатят штраф от 500 до 2000 рублей за купание в запрещенных водоемах. Предупреждение опубликовано на сайте городской администрации.

«За купание в запрещенных местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 до 2000 рублей», — указано в публикации на сайте мэрии. Большинство водоемов Сургута не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, и купание в них запрещено.

Всего в городе обустроено три места для купания. Ранее URA.RU рассказывало о других водоемах в городах и районах Югры, где купание разрешено.

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Жители Сургута заплатят штраф от 500 до 2000 рублей за купание в запрещенных водоемах. Предупреждение опубликовано на сайте городской администрации. «За купание в запрещенных местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 до 2000 рублей», — указано в публикации на сайте мэрии. Большинство водоемов Сургута не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, и купание в них запрещено. Всего в городе обустроено три места для купания. Ранее URA.RU рассказывало о других водоемах в городах и районах Югры, где купание разрешено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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