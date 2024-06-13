В мэрии Сургута раскрыли, что грозит горожанам за купание в запрещенных местах

Жители Сургута заплатят штраф от 500 до 2000 рублей за купание в запрещенных водоемах. Предупреждение опубликовано на сайте городской администрации.
«За купание в запрещенных местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 до 2000 рублей», — указано в публикации на сайте мэрии. Большинство водоемов Сургута не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, и купание в них запрещено.
Всего в городе обустроено три места для купания. Ранее URA.RU рассказывало о других водоемах в городах и районах Югры, где купание разрешено.
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