Аномальная жара в Челябинской области немного ослабнет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ближайшие выходные на крайнем западе и севере региона похолодает
В ближайшие выходные на крайнем западе и севере региона похолодает Фото:

В Челябинской области на выходных из-за холодного фронта с дождями и грозами температура немного снизится. Особенно прохладно станет в северной половине региона, сообщили 14 июня в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области в субботу 15 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, и, возможно, град на крайнем западе и севере региона. Температура воздуха ночью составит +14, +19 градусов, днём +31, +36 градусов. В воскресенье 16 июня в регионе пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит +15, +20 градусов, днем +31, +36 градусов», — сообщили в ведомстве.

В целом же, отметили в ведомстве, на Южном Урале аномальная жара будет сохраняться, хотя и немного ослабеет в северной половине региона из-за прохождения днем 16 июня маловыраженного холодного фронта с кратковременными дождями и грозами. Причем 17 июня уже ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +15, +20 градусов, днем +27, +32 градуса, на крайнем юге воздух прогреется до +36 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на выходных из-за холодного фронта с дождями и грозами температура немного снизится. Особенно прохладно станет в северной половине региона, сообщили 14 июня в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области в субботу 15 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, и, возможно, град на крайнем западе и севере региона. Температура воздуха ночью составит +14, +19 градусов, днём +31, +36 градусов. В воскресенье 16 июня в регионе пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит +15, +20 градусов, днем +31, +36 градусов», — сообщили в ведомстве. В целом же, отметили в ведомстве, на Южном Урале аномальная жара будет сохраняться, хотя и немного ослабеет в северной половине региона из-за прохождения днем 16 июня маловыраженного холодного фронта с кратковременными дождями и грозами. Причем 17 июня уже ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +15, +20 градусов, днем +27, +32 градуса, на крайнем юге воздух прогреется до +36 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...