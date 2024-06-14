Аномальная жара в Челябинской области немного ослабнет

В Челябинской области на выходных из-за холодного фронта с дождями и грозами температура немного снизится. Особенно прохладно станет в северной половине региона, сообщили 14 июня в региональном гидрометцентре.
«В Челябинской области в субботу 15 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, и, возможно, град на крайнем западе и севере региона. Температура воздуха ночью составит +14, +19 градусов, днём +31, +36 градусов. В воскресенье 16 июня в регионе пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит +15, +20 градусов, днем +31, +36 градусов», — сообщили в ведомстве.
В целом же, отметили в ведомстве, на Южном Урале аномальная жара будет сохраняться, хотя и немного ослабеет в северной половине региона из-за прохождения днем 16 июня маловыраженного холодного фронта с кратковременными дождями и грозами. Причем 17 июня уже ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +15, +20 градусов, днем +27, +32 градуса, на крайнем юге воздух прогреется до +36 градусов.
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