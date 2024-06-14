Появилась информация о взрыве в Нижнем Тагиле, власти опровергают. Видео

14 июня 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Экстренные службы не получали информации о взрыве (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле местные жители запечатлели мощный взрыв, предположительно, возле предприятия ЕВРАЗ НТМК. Об этом URA.RU рассказал очевидец. При этом власти города и оперативные службы информацию опровергают. «Мощный взрыв на улице Циолковского. Облако дыма с огнем поднялось в районе ЕВРАЗ НТМК», — сказал собеседник агентства. При этом когда случился взрыв, он уточнить затруднился, но издание TagilCity утверждает, что вечером 13 июня. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ЕВРАЗа, там попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил URA.RU, что о ЧП ему ничего не известно. «По линии ЕДДС информации не поступало», — сказал глава. Источник агентства в экстренных службах тоже сообщил об отсутствии сообщений о взрыве, сославшись на прокуратуру. «В четверг, 13 июня, на НТМК горел трансформатор. Его потушили своими силами, без пострадавших. Возможно, именно это горожане приняли за взрыв на предприятии», — пояснил инсайдер. В МЧС региона также отметили, что о взрывах ничего не известно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле местные жители запечатлели мощный взрыв, предположительно, возле предприятия ЕВРАЗ НТМК. Об этом URA.RU рассказал очевидец. При этом власти города и оперативные службы информацию опровергают. «Мощный взрыв на улице Циолковского. Облако дыма с огнем поднялось в районе ЕВРАЗ НТМК», — сказал собеседник агентства. При этом когда случился взрыв, он уточнить затруднился, но издание TagilCity утверждает, что вечером 13 июня. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ЕВРАЗа, там попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил URA.RU, что о ЧП ему ничего не известно. «По линии ЕДДС информации не поступало», — сказал глава. Источник агентства в экстренных службах тоже сообщил об отсутствии сообщений о взрыве, сославшись на прокуратуру. «В четверг, 13 июня, на НТМК горел трансформатор. Его потушили своими силами, без пострадавших. Возможно, именно это горожане приняли за взрыв на предприятии», — пояснил инсайдер. В МЧС региона также отметили, что о взрывах ничего не известно.