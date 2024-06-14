Появилась информация о взрыве в Нижнем Тагиле, власти опровергают. Видео

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
Экстренные службы не получали информации о взрыве (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле местные жители запечатлели мощный взрыв, предположительно, возле предприятия ЕВРАЗ НТМК. Об этом URA.RU рассказал очевидец. При этом власти города и оперативные службы информацию опровергают.

«Мощный взрыв на улице Циолковского. Облако дыма с огнем поднялось в районе ЕВРАЗ НТМК», — сказал собеседник агентства. При этом когда случился взрыв, он уточнить затруднился, но издание TagilCity утверждает, что вечером 13 июня.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ЕВРАЗа, там попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил URA.RU, что о ЧП ему ничего не известно. «По линии ЕДДС информации не поступало», — сказал глава. Источник агентства в экстренных службах тоже сообщил об отсутствии сообщений о взрыве, сославшись на прокуратуру. «В четверг, 13 июня, на НТМК горел трансформатор. Его потушили своими силами, без пострадавших. Возможно, именно это горожане приняли за взрыв на предприятии», — пояснил инсайдер. В МЧС региона также отметили, что о взрывах ничего не известно.

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В Нижнем Тагиле местные жители запечатлели мощный взрыв, предположительно, возле предприятия ЕВРАЗ НТМК. Об этом URA.RU рассказал очевидец. При этом власти города и оперативные службы информацию опровергают. «Мощный взрыв на улице Циолковского. Облако дыма с огнем поднялось в районе ЕВРАЗ НТМК», — сказал собеседник агентства. При этом когда случился взрыв, он уточнить затруднился, но издание TagilCity утверждает, что вечером 13 июня. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ЕВРАЗа, там попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил URA.RU, что о ЧП ему ничего не известно. «По линии ЕДДС информации не поступало», — сказал глава. Источник агентства в экстренных службах тоже сообщил об отсутствии сообщений о взрыве, сославшись на прокуратуру. «В четверг, 13 июня, на НТМК горел трансформатор. Его потушили своими силами, без пострадавших. Возможно, именно это горожане приняли за взрыв на предприятии», — пояснил инсайдер. В МЧС региона также отметили, что о взрывах ничего не известно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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