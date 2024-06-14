Путин обозначил корень конфликта между Россией и Украиной

Путин: корень конфликта между Россией и Украиной — развитие политики Запада
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин назвал развитие политики Запада корнем конфликта между РФ и Украиной Фото:

Причина конфликта России и Украины не в отношениях между двумя странами или народами, а в развитии политики Запада в последние десятилетия. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Кризис на Украине — не конфликт двух государств, тем более двух народов, вызванных проблемами между ними. <…> Но корни конфликта не в двусторонних отношениях, а в развитии политики Запада в последние десятилетия», — сообщил Путин. Об этом он заявил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Ранее президент заявлял, что слухи о возможном нападении России на Европу — абсолютный бред. Он также отметил, что угроза для европейских стран исходит от их зависимости от США, а не от РФ.

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Причина конфликта России и Украины не в отношениях между двумя странами или народами, а в развитии политики Запада в последние десятилетия. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Кризис на Украине — не конфликт двух государств, тем более двух народов, вызванных проблемами между ними. <…> Но корни конфликта не в двусторонних отношениях, а в развитии политики Запада в последние десятилетия», — сообщил Путин. Об этом он заявил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Ранее президент заявлял, что слухи о возможном нападении России на Европу — абсолютный бред. Он также отметил, что угроза для европейских стран исходит от их зависимости от США, а не от РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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