Путин ответил на слухи о нападении России на Европу

Путин: Россия не собирается нападать на Европу, это абсолютный бред

14 июня 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении РФ на Европу бредом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский лидер Владимир Путин назвал абсолютным бредом слухи о возможном нападении РФ на Европу. По его словам, угроза для европейских стран исходит не от России, а от ее зависимости от США. «Заявления о том, что Россия нападет на Европу — абсолютный бред. Опасность для Европы исходит не от России, она идет от США», — заявил президент. Об этом он заявил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что отношения России и ЕС деградировали, однако не по вине России. «Опасность для Европы исходит не от России. Главная угроза для европейцев в критической и всевозрастающей зависимости от США», — уточнил Владимир Путин. Ранее президент отмечал, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет. По его словам, страны все чаще стремятся к суверенитету, самодостаточности и к укреплению национальной и культурной идентичности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский лидер Владимир Путин назвал абсолютным бредом слухи о возможном нападении РФ на Европу. По его словам, угроза для европейских стран исходит не от России, а от ее зависимости от США. «Заявления о том, что Россия нападет на Европу — абсолютный бред. Опасность для Европы исходит не от России, она идет от США», — заявил президент. Об этом он заявил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что отношения России и ЕС деградировали, однако не по вине России. «Опасность для Европы исходит не от России. Главная угроза для европейцев в критической и всевозрастающей зависимости от США», — уточнил Владимир Путин. Ранее президент отмечал, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет. По его словам, страны все чаще стремятся к суверенитету, самодостаточности и к укреплению национальной и культурной идентичности.