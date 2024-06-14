Путин ответил на слухи о нападении России на Европу

Путин: Россия не собирается нападать на Европу, это абсолютный бред
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении РФ на Европу бредом Фото:

Российский лидер Владимир Путин назвал абсолютным бредом слухи о возможном нападении РФ на Европу. По его словам, угроза для европейских стран исходит не от России, а от ее зависимости от США.

«Заявления о том, что Россия нападет на Европу — абсолютный бред. Опасность для Европы исходит не от России, она идет от США», — заявил президент. Об этом он заявил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что отношения России и ЕС деградировали, однако не по вине России. «Опасность для Европы исходит не от России. Главная угроза для европейцев в критической и всевозрастающей зависимости от США», — уточнил Владимир Путин.

Ранее президент отмечал, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет. По его словам, страны все чаще стремятся к суверенитету, самодостаточности и к укреплению национальной и культурной идентичности.

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Российский лидер Владимир Путин назвал абсолютным бредом слухи о возможном нападении РФ на Европу. По его словам, угроза для европейских стран исходит не от России, а от ее зависимости от США. «Заявления о том, что Россия нападет на Европу — абсолютный бред. Опасность для Европы исходит не от России, она идет от США», — заявил президент. Об этом он заявил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что отношения России и ЕС деградировали, однако не по вине России. «Опасность для Европы исходит не от России. Главная угроза для европейцев в критической и всевозрастающей зависимости от США», — уточнил Владимир Путин. Ранее президент отмечал, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет. По его словам, страны все чаще стремятся к суверенитету, самодостаточности и к укреплению национальной и культурной идентичности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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