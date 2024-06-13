Мэр из ХМАО покинул пост, чтобы отправиться на СВО вместе с сыном

Глава Кондинского района ХМАО Андрей Мухин ушел в отставку. Он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте», что отправляется в зону специальной военной операции добровольцем. По данным источников URA.RU, он поедет на фронт вместе с сыном.
«Сегодня досрочно сложил полномочия главы Кондинского района. Вместе с земляками в ближайшее время отправлюсь в зону проведения СВО в составе добровольческого подразделения, буду нести службу там, где сейчас важнее всего», — сообщил подписчикам Мухин.
По данным инсайдера URA.RU, Мухин планировал отставку уже давно. «Он уезжает на СВО вместе с сыном», — поделился собеседник агентства в окружном политистеблишменте.
Оперативно получить подтверждение этой информации не удалось. Мухин не ответил на звонок журналиста агентства.
Мухину 47 лет. Он стал мэром в 2021 году, а до этого шесть лет работал заместителем главы района.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!