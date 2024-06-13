13 июня 2024

Мэр из ХМАО покинул пост, чтобы отправиться на СВО вместе с сыном

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Кондинского района ХМАО уволился, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО
Глава Кондинского района ХМАО уволился, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО Фото:

Глава Кондинского района ХМАО Андрей Мухин ушел в отставку. Он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте», что отправляется в зону специальной военной операции добровольцем. По данным источников URA.RU, он поедет на фронт вместе с сыном. 

«Сегодня досрочно сложил полномочия главы Кондинского района. Вместе с земляками в ближайшее время отправлюсь в зону проведения СВО в составе добровольческого подразделения, буду нести службу там, где сейчас важнее всего», — сообщил подписчикам Мухин.

По данным инсайдера URA.RU, Мухин планировал отставку уже давно. «Он уезжает на СВО вместе с сыном», — поделился собеседник агентства в окружном политистеблишменте.

Оперативно получить подтверждение этой информации не удалось. Мухин не ответил на звонок журналиста агентства.

Мухину 47 лет. Он стал мэром в 2021 году, а до этого шесть лет работал заместителем главы района.

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Глава Кондинского района ХМАО Андрей Мухин ушел в отставку. Он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте», что отправляется в зону специальной военной операции добровольцем. По данным источников URA.RU, он поедет на фронт вместе с сыном.  «Сегодня досрочно сложил полномочия главы Кондинского района. Вместе с земляками в ближайшее время отправлюсь в зону проведения СВО в составе добровольческого подразделения, буду нести службу там, где сейчас важнее всего», — сообщил подписчикам Мухин. По данным инсайдера URA.RU, Мухин планировал отставку уже давно. «Он уезжает на СВО вместе с сыном», — поделился собеседник агентства в окружном политистеблишменте. Оперативно получить подтверждение этой информации не удалось. Мухин не ответил на звонок журналиста агентства. Мухину 47 лет. Он стал мэром в 2021 году, а до этого шесть лет работал заместителем главы района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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