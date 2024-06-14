Опекунша, обвиняемая в убийстве Далера Бобиева, рвется на свободу. Фото, видео

Обвиняемая в смерти Далера Бобиева опекун Наумова пробудет в СИЗО до 27 августа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения по Веронике Наумовой. Екатеринбург , наумова вероника
Вероника Наумова находится под стражей с лета 2023 года Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекуну Веронике Наумовой, которую обвиняют в гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, продлили меру пресечения. Под стражей она будет до 27 августа, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде состоялся процесс по уголовному делу Александра Наумова, мужа опекунши. Его обвиняют в истязаниях Далера. На заседании должны были допросить Веронику, но этого не произошло — из-за ее участия в другом процессе. Разбирательство по делу Наумова отложили, подтвердили URA.RU в инстанции.

Вероника сообщила о пропаже Далера в июне 2023 года. Его тело нашли через три дня в гараже семьи Наумовых. После этого опекуншу арестовали, позднее появились новые фигуранты: ее муж и ее племянник Даниил Егольников. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Вероника Наумова заявила, что ждет справедливого суда
Вероника Наумова заявила, что ждет справедливого суда
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Опекуну Веронике Наумовой, которую обвиняют в гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, продлили меру пресечения. Под стражей она будет до 27 августа, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. В Екатеринбургском гарнизонном военном суде состоялся процесс по уголовному делу Александра Наумова, мужа опекунши. Его обвиняют в истязаниях Далера. На заседании должны были допросить Веронику, но этого не произошло — из-за ее участия в другом процессе. Разбирательство по делу Наумова отложили, подтвердили URA.RU в инстанции. Вероника сообщила о пропаже Далера в июне 2023 года. Его тело нашли через три дня в гараже семьи Наумовых. После этого опекуншу арестовали, позднее появились новые фигуранты: ее муж и ее племянник Даниил Егольников. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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