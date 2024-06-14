Опекуну Веронике Наумовой, которую обвиняют в гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, продлили меру пресечения. Под стражей она будет до 27 августа, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.
В Екатеринбургском гарнизонном военном суде состоялся процесс по уголовному делу Александра Наумова, мужа опекунши. Его обвиняют в истязаниях Далера. На заседании должны были допросить Веронику, но этого не произошло — из-за ее участия в другом процессе. Разбирательство по делу Наумова отложили, подтвердили URA.RU в инстанции.
Вероника сообщила о пропаже Далера в июне 2023 года. Его тело нашли через три дня в гараже семьи Наумовых. После этого опекуншу арестовали, позднее появились новые фигуранты: ее муж и ее племянник Даниил Егольников. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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