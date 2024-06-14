Опекунша, обвиняемая в убийстве Далера Бобиева, рвется на свободу. Фото, видео

Обвиняемая в смерти Далера Бобиева опекун Наумова пробудет в СИЗО до 27 августа

14 июня 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова находится под стражей с лета 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекуну Веронике Наумовой, которую обвиняют в гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, продлили меру пресечения. Под стражей она будет до 27 августа, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. В Екатеринбургском гарнизонном военном суде состоялся процесс по уголовному делу Александра Наумова, мужа опекунши. Его обвиняют в истязаниях Далера. На заседании должны были допросить Веронику, но этого не произошло — из-за ее участия в другом процессе. Разбирательство по делу Наумова отложили, подтвердили URA.RU в инстанции. Вероника сообщила о пропаже Далера в июне 2023 года. Его тело нашли через три дня в гараже семьи Наумовых. После этого опекуншу арестовали, позднее появились новые фигуранты: ее муж и ее племянник Даниил Егольников. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Вероника Наумова заявила, что ждет справедливого суда Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опекуну Веронике Наумовой, которую обвиняют в гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, продлили меру пресечения. Под стражей она будет до 27 августа, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. В Екатеринбургском гарнизонном военном суде состоялся процесс по уголовному делу Александра Наумова, мужа опекунши. Его обвиняют в истязаниях Далера. На заседании должны были допросить Веронику, но этого не произошло — из-за ее участия в другом процессе. Разбирательство по делу Наумова отложили, подтвердили URA.RU в инстанции. Вероника сообщила о пропаже Далера в июне 2023 года. Его тело нашли через три дня в гараже семьи Наумовых. После этого опекуншу арестовали, позднее появились новые фигуранты: ее муж и ее племянник Даниил Егольников. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.