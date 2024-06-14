Мизулина заставила извиниться студентку из Екатеринбурга за оскорбления России

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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Мизулина призвала думать о последствиях, так как все, что попадает в сеть, остается там навсегда Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов, после приезда в Екатеринбург совершила донос на местную студентку, которая опубликовала оскорбительные высказывания в адрес России и спецоперации. После чего девушку нашли, тогда она и решила публично извиниться за свои слова, рассказала Мизулина в своем telegram-канале.

«Девушка из Екатеринбурга наговорила много оскорбительных слов про Россию и СВО в TikTok. Многие присылали ее видео и мы направили материалы в МВД. Теперь она извиняется за свои слова. Это хорошо», — написала глава «Лиги безопасности интернета».

По ее словам, в соцсетях пишут об отчислении студентки из вуза после скандальных заявлений. «Не знаю, правда это или нет», — отметила Мизулина.

Гроза молодых рэперов сообщала, что прилетит в Екатеринбург 13 июня, но цель визита раскрывать не стала. Однако уже успела запросить Генпрокуратуру РФ и МВД проверить рэпера Slimus, у которого запланирован концерт в уральской столице 15 июня. Она услышала в песнях музыканта пропаганду наркотиков и оскорбления чувств верующих.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов, после приезда в Екатеринбург совершила донос на местную студентку, которая опубликовала оскорбительные высказывания в адрес России и спецоперации. После чего девушку нашли, тогда она и решила публично извиниться за свои слова, рассказала Мизулина в своем telegram-канале. «Девушка из Екатеринбурга наговорила много оскорбительных слов про Россию и СВО в TikTok. Многие присылали ее видео и мы направили материалы в МВД. Теперь она извиняется за свои слова. Это хорошо», — написала глава «Лиги безопасности интернета». По ее словам, в соцсетях пишут об отчислении студентки из вуза после скандальных заявлений. «Не знаю, правда это или нет», — отметила Мизулина. Гроза молодых рэперов сообщала, что прилетит в Екатеринбург 13 июня, но цель визита раскрывать не стала. Однако уже успела запросить Генпрокуратуру РФ и МВД проверить рэпера Slimus, у которого запланирован концерт в уральской столице 15 июня. Она услышала в песнях музыканта пропаганду наркотиков и оскорбления чувств верующих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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