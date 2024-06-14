Мизулина заставила извиниться студентку из Екатеринбурга за оскорбления России

14 июня 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Мизулина призвала думать о последствиях, так как все, что попадает в сеть, остается там навсегда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов, после приезда в Екатеринбург совершила донос на местную студентку, которая опубликовала оскорбительные высказывания в адрес России и спецоперации. После чего девушку нашли, тогда она и решила публично извиниться за свои слова, рассказала Мизулина в своем telegram-канале. «Девушка из Екатеринбурга наговорила много оскорбительных слов про Россию и СВО в TikTok. Многие присылали ее видео и мы направили материалы в МВД. Теперь она извиняется за свои слова. Это хорошо», — написала глава «Лиги безопасности интернета». По ее словам, в соцсетях пишут об отчислении студентки из вуза после скандальных заявлений. «Не знаю, правда это или нет», — отметила Мизулина. Гроза молодых рэперов сообщала, что прилетит в Екатеринбург 13 июня, но цель визита раскрывать не стала. Однако уже успела запросить Генпрокуратуру РФ и МВД проверить рэпера Slimus, у которого запланирован концерт в уральской столице 15 июня. Она услышала в песнях музыканта пропаганду наркотиков и оскорбления чувств верующих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов, после приезда в Екатеринбург совершила донос на местную студентку, которая опубликовала оскорбительные высказывания в адрес России и спецоперации. После чего девушку нашли, тогда она и решила публично извиниться за свои слова, рассказала Мизулина в своем telegram-канале. «Девушка из Екатеринбурга наговорила много оскорбительных слов про Россию и СВО в TikTok. Многие присылали ее видео и мы направили материалы в МВД. Теперь она извиняется за свои слова. Это хорошо», — написала глава «Лиги безопасности интернета». По ее словам, в соцсетях пишут об отчислении студентки из вуза после скандальных заявлений. «Не знаю, правда это или нет», — отметила Мизулина. Гроза молодых рэперов сообщала, что прилетит в Екатеринбург 13 июня, но цель визита раскрывать не стала. Однако уже успела запросить Генпрокуратуру РФ и МВД проверить рэпера Slimus, у которого запланирован концерт в уральской столице 15 июня. Она услышала в песнях музыканта пропаганду наркотиков и оскорбления чувств верующих.