Мизулина пытается сорвать концерт звездного рэпера в Екатеринбурге

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Екатерина Мизулина запросила Генпрокуратуру проверить рэпера
Екатерина Мизулина запросила Генпрокуратуру проверить рэпера Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов, под свой приезд в Екатеринбург запросила Генпрокуратуру РФ проверить рэпера Slim (Slimus, Вадим Мотылев), у которого запланирован концерт в уральской столице 15 июня. Гроза музыкантов услышала в песнях Мотылева пропаганду наркотиков и оскорбления чувств верующих, рассказала она в своем telegram-канале.

«Рэпер Slimus, который выступал против СВО и нашего президента, вернулся в Россию и собирается дать на днях концерт в Екатеринбурге. Узнала об этом от возмущенных местных жителей. Посмотрели на его „творчество“, а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста Зеленского», — написала Мизулина.

Для тщательной проверки глава «Лиги безопасного интернета» попросила о помощи силовиков. «Обратились в МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку», — отметила она.

Самолет с Мизулиной должен сесть в Екатеринбурге 13 июня. Причину визита она не раскрывает, но с высокой долей вероятности будет сидеть в жюри на «Встрече выпускников КВН». Мероприятие пройдет 14 июня.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов, под свой приезд в Екатеринбург запросила Генпрокуратуру РФ проверить рэпера Slim (Slimus, Вадим Мотылев), у которого запланирован концерт в уральской столице 15 июня. Гроза музыкантов услышала в песнях Мотылева пропаганду наркотиков и оскорбления чувств верующих, рассказала она в своем telegram-канале. «Рэпер Slimus, который выступал против СВО и нашего президента, вернулся в Россию и собирается дать на днях концерт в Екатеринбурге. Узнала об этом от возмущенных местных жителей. Посмотрели на его „творчество“, а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста Зеленского», — написала Мизулина. Для тщательной проверки глава «Лиги безопасного интернета» попросила о помощи силовиков. «Обратились в МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку», — отметила она. Самолет с Мизулиной должен сесть в Екатеринбурге 13 июня. Причину визита она не раскрывает, но с высокой долей вероятности будет сидеть в жюри на «Встрече выпускников КВН». Мероприятие пройдет 14 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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