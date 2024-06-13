Мизулина пытается сорвать концерт звездного рэпера в Екатеринбурге

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов, под свой приезд в Екатеринбург запросила Генпрокуратуру РФ проверить рэпера Slim (Slimus, Вадим Мотылев), у которого запланирован концерт в уральской столице 15 июня. Гроза музыкантов услышала в песнях Мотылева пропаганду наркотиков и оскорбления чувств верующих, рассказала она в своем telegram-канале.
«Рэпер Slimus, который выступал против СВО и нашего президента, вернулся в Россию и собирается дать на днях концерт в Екатеринбурге. Узнала об этом от возмущенных местных жителей. Посмотрели на его „творчество“, а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста Зеленского», — написала Мизулина.
Для тщательной проверки глава «Лиги безопасного интернета» попросила о помощи силовиков. «Обратились в МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку», — отметила она.
Самолет с Мизулиной должен сесть в Екатеринбурге 13 июня. Причину визита она не раскрывает, но с высокой долей вероятности будет сидеть в жюри на «Встрече выпускников КВН». Мероприятие пройдет 14 июня.
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