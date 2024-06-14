Хоккеист из ХМАО поймал гигантскую рыбу-парусник в Таиланде. Фото

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Хоккеист из ХМАО выловил гигантскую рыбу-парусник в Таиланде
Хоккеист из ХМАО выловил гигантскую рыбу-парусник в Таиланде Фото:

Защитник хоккейного клуба «Югра» Александр Угольников поймал гигантскую рыбу-парусник ростом с человека на отдыхе в Таиланде. Фото с трофеем опубликовали в группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Александр Угольников продуктивно проводит семейный отдых в Таиланде. Добыл трофей, приручил тигра, покорил воды Сиамского залива», — говорится в сообщении.

Рыба-парусник считается самой быстрой в мире. Свое название она получила из-за огромного спинного плавника в виде паруса.

Хоккеист из ХМАО Александр Угольников поймал гигантскую рыбу-парусник в Таиланде
Хоккеист из ХМАО Александр Угольников поймал гигантскую рыбу-парусник в Таиланде
Фото:

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Защитник хоккейного клуба «Югра» Александр Угольников поймал гигантскую рыбу-парусник ростом с человека на отдыхе в Таиланде. Фото с трофеем опубликовали в группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте». «Александр Угольников продуктивно проводит семейный отдых в Таиланде. Добыл трофей, приручил тигра, покорил воды Сиамского залива», — говорится в сообщении. Рыба-парусник считается самой быстрой в мире. Свое название она получила из-за огромного спинного плавника в виде паруса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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