Хоккеист из ХМАО выловил гигантскую рыбу-парусник в Таиланде
Защитник хоккейного клуба «Югра» Александр Угольников поймал гигантскую рыбу-парусник ростом с человека на отдыхе в Таиланде. Фото с трофеем опубликовали в группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».
«Александр Угольников продуктивно проводит семейный отдых в Таиланде. Добыл трофей, приручил тигра, покорил воды Сиамского залива», — говорится в сообщении.
Рыба-парусник считается самой быстрой в мире. Свое название она получила из-за огромного спинного плавника в виде паруса.
Хоккеист из ХМАО Александр Угольников поймал гигантскую рыбу-парусник в Таиланде
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