Стало известно, в чем именно обвиняют опекуншу Далера Бобиева

В Екатеринбурге предъявили обвинения опекунше Далера Бобиева по 7 статьям УК РФ

14 июня 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Веронику Наумову будут судить по семи статьям (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекуну Веронике Наумовой, которую обвиняют в гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, предъявили обвинения по семи статьям УК РФ. Об этом URA.RU рассказали адвокаты Илкин Амиров и Александр Дмитриенко. «Как вы видите, список значительно расширился, и это не может не радовать всех тех, кто следит за историей Далера Бобиева и желает справедливого наказания всем виновным», — отметили адвокаты потерпевшей стороны. Защитники подчеркнули, что юридическая помощь оказывается на безвозмездной основе. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области URA.RU сообщили, что расследование уголовного дела находится в завершающей стадии. «Местной жительнице и ее родственнику предъявлено окончательное обвинение в ряде преступлений в отношении малолетнего ребенка, проживавшего в приемной семье», — отметили в ведомстве. Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, по мотивам национальной ненависти (п.п. «в», «д», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ);

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью, издевательством или мучениями, по мотивам национальной ненависти (п.п. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ);

Истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух малолетних лиц, с издевательствами и мучениями для потерпевшего (ч. 2 ст. 117 УК РФ);

Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ);

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, путем угроз, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу (ч. 4 ст. 150 УК РФ);

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ);

Мошенничество при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Летом 2023 года Россию потрясла трагедия: опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые мероприятия, тело шестилетнего мальчика было обнаружено только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования выявлены обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти ребенка не только опекунши, но и ее супруга Александра Наумова. Подробности о ходе расследования, а также предыдущие материалы по этому делу — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опекуну Веронике Наумовой, которую обвиняют в гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, предъявили обвинения по семи статьям УК РФ. Об этом URA.RU рассказали адвокаты Илкин Амиров и Александр Дмитриенко. «Как вы видите, список значительно расширился, и это не может не радовать всех тех, кто следит за историей Далера Бобиева и желает справедливого наказания всем виновным», — отметили адвокаты потерпевшей стороны. Защитники подчеркнули, что юридическая помощь оказывается на безвозмездной основе. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области URA.RU сообщили, что расследование уголовного дела находится в завершающей стадии. «Местной жительнице и ее родственнику предъявлено окончательное обвинение в ряде преступлений в отношении малолетнего ребенка, проживавшего в приемной семье», — отметили в ведомстве. Летом 2023 года Россию потрясла трагедия: опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые мероприятия, тело шестилетнего мальчика было обнаружено только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования выявлены обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти ребенка не только опекунши, но и ее супруга Александра Наумова. Подробности о ходе расследования, а также предыдущие материалы по этому делу — в сюжете URA.RU.