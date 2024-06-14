Врио губернатора ХМАО настоял на открытой встрече с жителями Нижневартовска

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук проведет открытую встречу с общественниками Нижневартовска. На совещании с политистеблишментом и представителями бизнес-сообщества города он подчеркнул, что все желающие смогут прийти, задать вопросы и озвучить предложения. Об этом сообщает telegram-канал «Новости Югры».
«Кухарук подчеркнул, что встреча с жителями города будет открытой. На нее смогут прийти все желающие, задать вопросы и озвучить предложения. По мнению врио губернатора, такой формат общения с югорчанами обязателен в графике», — указано в публикации.
По данным источников агентства в местном политическом истеблишменте, в предварительной программе визита Кухарука в Нижневартовск упоминалась только встреча с трудовыми коллективами, но глава региона подчеркнул, что открытый формат общения с жителями обязательно должен быть в графике. Однако пока точные дата и время проведения встречи озвучены не были.
Ранее URA.RU писало о том, что власти Нижневартовска заподозрили в попытке ограничить общение врио губернатора с жителями города и общественниками. Встреча во Дворце искусств, о которой шла речь, предполагала формат общения с представителями трудовых коллективов.
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