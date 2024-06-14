Киркоров прибыл на премию МУЗ-ТВ со спутницей. Видео

Киркоров прибыл на премию МУЗ-ТВ в костюме ковбоя с блогером Овсянниковой
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Филипп Киркоров появился на мероприятии в костюме ковбоя
Филипп Киркоров появился на мероприятии в костюме ковбоя Фото:

Российский певец Филипп Киркоров прибыл на церемонию вручения премии МУЗ-ТВ в компании блогера Марго Овсянниковой. На ковровой дорожке их встретил один из ведущих премии Владимир Маркони.

«Это какой-то ковбой, потому что лук у тебя, Филипп, просто фантастический», — отметил Маркони. Видео их встречи опубликовано в telegram-канале МУЗ-ТВ. 

Киркоров выбрал для мероприятия белый костюм ковбоя. А его спутница Марго появилась в элегантном обтягивающем костюме с корсетом и шлейфом. 

Ежегодная национальная телевизионная премия МУЗ-ТВ в области популярной музыки, которая вручается с 2003 года, прервала свое проведение в 2021 году и вновь появилась в 2024 году. Номинанты на получение премии определяются экспертным жюри, после чего на официальном сайте телеканала проводится зрительское голосование. В 2024 мероприятие проходит 14 июня на «ЦСКА Арене» в Москве.

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Российский певец Филипп Киркоров прибыл на церемонию вручения премии МУЗ-ТВ в компании блогера Марго Овсянниковой. На ковровой дорожке их встретил один из ведущих премии Владимир Маркони. «Это какой-то ковбой, потому что лук у тебя, Филипп, просто фантастический», — отметил Маркони. Видео их встречи опубликовано в telegram-канале МУЗ-ТВ.  Киркоров выбрал для мероприятия белый костюм ковбоя. А его спутница Марго появилась в элегантном обтягивающем костюме с корсетом и шлейфом.  Ежегодная национальная телевизионная премия МУЗ-ТВ в области популярной музыки, которая вручается с 2003 года, прервала свое проведение в 2021 году и вновь появилась в 2024 году. Номинанты на получение премии определяются экспертным жюри, после чего на официальном сайте телеканала проводится зрительское голосование. В 2024 мероприятие проходит 14 июня на «ЦСКА Арене» в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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