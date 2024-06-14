Главу свердловского профсоюза медиков обвинили в домогательствах к школьнику

В Екатеринбурге 16-летний школьник подал заявление в полицию на председателя профсоюза медиков Свердловской области Сергея Угринова, обвинив его в домогательствах в туалете торгового центра «Гринвич». Подросток рассказал, что его также снимали на телефон.
«Школьник накатал на мужчину заявление в полицию. В нем рассказал, что зашел в кабинку и ошалел. Сначала от дырки в перегородке, а потом от руки с телефоном, которая торчала сверху. Парень не растерялся и выбил смартфон. После этого неизвестный начал засовывать пальцы в отверстие», — передает telegram-канал Ural Mash слова 16-летнего.
Юноша выбежал к охранникам, которые вызвали полицию. Те забрали школьника и мужчину в отдел полиции, где и выяснилось, что обвиняемым стал Угринов. Канал отмечает, что в разговоре с главой профсоюза медиков он опроверг слова подростка, назвав это подставой.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в профсоюз медиков Свердловской области и полицию Екатеринбурга. В объединении не стали комментировать ситуацию. Ответ от ведомства на момент публикации получить не удалось.
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