Главу свердловского профсоюза медиков обвинили в домогательствах к школьнику

14 июня 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Школьник написал заявление в полицию Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге 16-летний школьник подал заявление в полицию на председателя профсоюза медиков Свердловской области Сергея Угринова, обвинив его в домогательствах в туалете торгового центра «Гринвич». Подросток рассказал, что его также снимали на телефон. «Школьник накатал на мужчину заявление в полицию. В нем рассказал, что зашел в кабинку и ошалел. Сначала от дырки в перегородке, а потом от руки с телефоном, которая торчала сверху. Парень не растерялся и выбил смартфон. После этого неизвестный начал засовывать пальцы в отверстие», — передает telegram-канал Ural Mash слова 16-летнего. Юноша выбежал к охранникам, которые вызвали полицию. Те забрали школьника и мужчину в отдел полиции, где и выяснилось, что обвиняемым стал Угринов. Канал отмечает, что в разговоре с главой профсоюза медиков он опроверг слова подростка, назвав это подставой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в профсоюз медиков Свердловской области и полицию Екатеринбурга. В объединении не стали комментировать ситуацию. Ответ от ведомства на момент публикации получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 16-летний школьник подал заявление в полицию на председателя профсоюза медиков Свердловской области Сергея Угринова, обвинив его в домогательствах в туалете торгового центра «Гринвич». Подросток рассказал, что его также снимали на телефон. «Школьник накатал на мужчину заявление в полицию. В нем рассказал, что зашел в кабинку и ошалел. Сначала от дырки в перегородке, а потом от руки с телефоном, которая торчала сверху. Парень не растерялся и выбил смартфон. После этого неизвестный начал засовывать пальцы в отверстие», — передает telegram-канал Ural Mash слова 16-летнего. Юноша выбежал к охранникам, которые вызвали полицию. Те забрали школьника и мужчину в отдел полиции, где и выяснилось, что обвиняемым стал Угринов. Канал отмечает, что в разговоре с главой профсоюза медиков он опроверг слова подростка, назвав это подставой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в профсоюз медиков Свердловской области и полицию Екатеринбурга. В объединении не стали комментировать ситуацию. Ответ от ведомства на момент публикации получить не удалось.