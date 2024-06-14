Главу свердловского профсоюза медиков обвинили в домогательствах к школьнику

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Город и жители. Тюмень, ребенок, скамейка, подросток, депрессия
Школьник написал заявление в полицию Фото:

В Екатеринбурге 16-летний школьник подал заявление в полицию на председателя профсоюза медиков Свердловской области Сергея Угринова, обвинив его в домогательствах в туалете торгового центра «Гринвич». Подросток рассказал, что его также снимали на телефон.

«Школьник накатал на мужчину заявление в полицию. В нем рассказал, что зашел в кабинку и ошалел. Сначала от дырки в перегородке, а потом от руки с телефоном, которая торчала сверху. Парень не растерялся и выбил смартфон. После этого неизвестный начал засовывать пальцы в отверстие», — передает telegram-канал Ural Mash слова 16-летнего.

Юноша выбежал к охранникам, которые вызвали полицию. Те забрали школьника и мужчину в отдел полиции, где и выяснилось, что обвиняемым стал Угринов. Канал отмечает, что в разговоре с главой профсоюза медиков он опроверг слова подростка, назвав это подставой.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в профсоюз медиков Свердловской области и полицию Екатеринбурга. В объединении не стали комментировать ситуацию. Ответ от ведомства на момент публикации получить не удалось.

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В Екатеринбурге 16-летний школьник подал заявление в полицию на председателя профсоюза медиков Свердловской области Сергея Угринова, обвинив его в домогательствах в туалете торгового центра «Гринвич». Подросток рассказал, что его также снимали на телефон. «Школьник накатал на мужчину заявление в полицию. В нем рассказал, что зашел в кабинку и ошалел. Сначала от дырки в перегородке, а потом от руки с телефоном, которая торчала сверху. Парень не растерялся и выбил смартфон. После этого неизвестный начал засовывать пальцы в отверстие», — передает telegram-канал Ural Mash слова 16-летнего. Юноша выбежал к охранникам, которые вызвали полицию. Те забрали школьника и мужчину в отдел полиции, где и выяснилось, что обвиняемым стал Угринов. Канал отмечает, что в разговоре с главой профсоюза медиков он опроверг слова подростка, назвав это подставой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в профсоюз медиков Свердловской области и полицию Екатеринбурга. В объединении не стали комментировать ситуацию. Ответ от ведомства на момент публикации получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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