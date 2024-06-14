Тюменец устроил стрельбу во дворе жилого дома

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Росгвардия. Тюмень, пистолет, оружие
Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета Фото:

Тюменец устроил стрельбу во дворе жилого дома по улице Ставропольской, в результате был ранен один человек. Об этом сообщили в региональном УМВД

«Произошел конфликт. В результате которого один мужчина выстрелил в другого из травматического пистолета», — рассказали в УМВД.

В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. По факту проводится проверка. Комментарий от регионального департамента здравоохранения о состоянии потерпевшего ожидается.

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Тюменец устроил стрельбу во дворе жилого дома по улице Ставропольской, в результате был ранен один человек. Об этом сообщили в региональном УМВД «Произошел конфликт. В результате которого один мужчина выстрелил в другого из травматического пистолета», — рассказали в УМВД. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. По факту проводится проверка. Комментарий от регионального департамента здравоохранения о состоянии потерпевшего ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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