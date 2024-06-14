Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета
Тюменец устроил стрельбу во дворе жилого дома по улице Ставропольской, в результате был ранен один человек. Об этом сообщили в региональном УМВД
«Произошел конфликт. В результате которого один мужчина выстрелил в другого из травматического пистолета», — рассказали в УМВД.
В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. По факту проводится проверка. Комментарий от регионального департамента здравоохранения о состоянии потерпевшего ожидается.
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