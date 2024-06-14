Тюменец устроил стрельбу во дворе жилого дома

14 июня 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета Фото: Ася Бронникова © URA.RU Тюменец устроил стрельбу во дворе жилого дома по улице Ставропольской, в результате был ранен один человек. Об этом сообщили в региональном УМВД «Произошел конфликт. В результате которого один мужчина выстрелил в другого из травматического пистолета», — рассказали в УМВД. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. По факту проводится проверка. Комментарий от регионального департамента здравоохранения о состоянии потерпевшего ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменец устроил стрельбу во дворе жилого дома по улице Ставропольской, в результате был ранен один человек. Об этом сообщили в региональном УМВД «Произошел конфликт. В результате которого один мужчина выстрелил в другого из травматического пистолета», — рассказали в УМВД. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. По факту проводится проверка. Комментарий от регионального департамента здравоохранения о состоянии потерпевшего ожидается.