Под Тюменью бабушка погибла в ДТП, которое устроил ее несовершеннолетний внук

14 июня 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Сам подросток в аварии не пострадал Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Казанском районе (Тюменская область) бабушка погибла в ДТП, которое устроил ее несовершеннолетний внук. Подросток находился за рулем мопеда. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. «Мопед, за рулем которого находился 17-летний подросток, не имеющий права управления транспортом, опрокинулся на грунтовой дороге. Погибла 59-летняя пассажирка, бабушка подростка», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что внук вез бабушку в магазин. Сам подросток не пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Казанском районе (Тюменская область) бабушка погибла в ДТП, которое устроил ее несовершеннолетний внук. Подросток находился за рулем мопеда. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. «Мопед, за рулем которого находился 17-летний подросток, не имеющий права управления транспортом, опрокинулся на грунтовой дороге. Погибла 59-летняя пассажирка, бабушка подростка», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что внук вез бабушку в магазин. Сам подросток не пострадал.