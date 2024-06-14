Под Тюменью бабушка погибла в ДТП, которое устроил ее несовершеннолетний внук

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Парк Комарово. Тюмень , мотоцикл
Сам подросток в аварии не пострадал Фото:

В Казанском районе (Тюменская область) бабушка погибла в ДТП, которое устроил ее несовершеннолетний внук. Подросток находился за рулем мопеда. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

«Мопед, за рулем которого находился 17-летний подросток, не имеющий права управления транспортом, опрокинулся на грунтовой дороге. Погибла 59-летняя пассажирка, бабушка подростка», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что внук вез бабушку в магазин. Сам подросток не пострадал.

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В Казанском районе (Тюменская область) бабушка погибла в ДТП, которое устроил ее несовершеннолетний внук. Подросток находился за рулем мопеда. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. «Мопед, за рулем которого находился 17-летний подросток, не имеющий права управления транспортом, опрокинулся на грунтовой дороге. Погибла 59-летняя пассажирка, бабушка подростка», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что внук вез бабушку в магазин. Сам подросток не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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