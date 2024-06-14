Под Тюменью бабушка погибла в ДТП, которое устроил ее несовершеннолетний внук

Сам подросток в аварии не пострадал
В Казанском районе (Тюменская область) бабушка погибла в ДТП, которое устроил ее несовершеннолетний внук. Подросток находился за рулем мопеда. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
«Мопед, за рулем которого находился 17-летний подросток, не имеющий права управления транспортом, опрокинулся на грунтовой дороге. Погибла 59-летняя пассажирка, бабушка подростка», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что внук вез бабушку в магазин. Сам подросток не пострадал.
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