Путин раскрыл, сколько военных находятся в зоне СВО

На СВО сейчас находятся почти 700 тысяч военных РФ, заявил Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В спецоперации на Украине на данный момент участвуют около 700 тысяч российских военных. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«В зоне спецоперации находятся почти 700 тысяч военнослужащих РФ», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».
В январе 2024 года глава РФ сообщил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тысяч военных РФ. Такое заявление он сделал в ходе встречи со студентами — участниками СВО.
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