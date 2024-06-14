Путин раскрыл, сколько военных находятся в зоне СВО

Путин: на СВО находятся порядка 700 тысяч военных России
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир
На СВО сейчас находятся почти 700 тысяч военных РФ, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В спецоперации на Украине на данный момент участвуют около 700 тысяч российских военных. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В зоне спецоперации находятся почти 700 тысяч военнослужащих РФ», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».

В январе 2024 года глава РФ сообщил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тысяч военных РФ. Такое заявление он сделал в ходе встречи со студентами — участниками СВО.

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В спецоперации на Украине на данный момент участвуют около 700 тысяч российских военных. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «В зоне спецоперации находятся почти 700 тысяч военнослужащих РФ», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». В январе 2024 года глава РФ сообщил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тысяч военных РФ. Такое заявление он сделал в ходе встречи со студентами — участниками СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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