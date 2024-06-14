Путин раскрыл, сколько военных находятся в зоне СВО

Путин: на СВО находятся порядка 700 тысяч военных России

14 июня 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

На СВО сейчас находятся почти 700 тысяч военных РФ, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В спецоперации на Украине на данный момент участвуют около 700 тысяч российских военных. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «В зоне спецоперации находятся почти 700 тысяч военнослужащих РФ», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». В январе 2024 года глава РФ сообщил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тысяч военных РФ. Такое заявление он сделал в ходе встречи со студентами — участниками СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В спецоперации на Украине на данный момент участвуют около 700 тысяч российских военных. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «В зоне спецоперации находятся почти 700 тысяч военнослужащих РФ», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». В январе 2024 года глава РФ сообщил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тысяч военных РФ. Такое заявление он сделал в ходе встречи со студентами — участниками СВО.