Свердловчанин, застреливший мужчину, сам сдался полиции

Владимир П., застреливший вечером 13 июня Алексея Р. на улице в Нижней Туре (Свердловская область), был задержан на месте преступления. Он добровольно сдался сотрудникам правоохранительных органов. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник, и подтвердил местный житель.
«Он (подозреваемый — прим. URA.RU) когда застрелил [Алексея], разобрал оружие и попросил прохожих вызвать полицию. Когда сотрудники приехали, он добровольно сдался им», — рассказал первый собеседник агентства. По словам второго, труп Алексея нашли в машине. Предварительно, в него выстрелили три раза.
Убийство произошло во дворе по улице Ильича. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый пошел на преступление из-за ревности. Алексей встречался с его супругой, с которой Владимир должен был развестись 14 июня, сообщает инсайдер URA.RU. «У Владимира были плохие отношения с супругой, она подала на развод, ушла к Алексею, они жили вместе уже месяц», — объяснил собеседник.
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