Свердловчанин, застреливший мужчину, сам сдался полиции

14 июня 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Убийство произошло вечером 13 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Владимир П., застреливший вечером 13 июня Алексея Р. на улице в Нижней Туре (Свердловская область), был задержан на месте преступления. Он добровольно сдался сотрудникам правоохранительных органов. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник, и подтвердил местный житель. «Он (подозреваемый — прим. URA.RU) когда застрелил [Алексея], разобрал оружие и попросил прохожих вызвать полицию. Когда сотрудники приехали, он добровольно сдался им», — рассказал первый собеседник агентства. По словам второго, труп Алексея нашли в машине. Предварительно, в него выстрелили три раза. Убийство произошло во дворе по улице Ильича. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый пошел на преступление из-за ревности. Алексей встречался с его супругой, с которой Владимир должен был развестись 14 июня, сообщает инсайдер URA.RU. «У Владимира были плохие отношения с супругой, она подала на развод, ушла к Алексею, они жили вместе уже месяц», — объяснил собеседник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир П., застреливший вечером 13 июня Алексея Р. на улице в Нижней Туре (Свердловская область), был задержан на месте преступления. Он добровольно сдался сотрудникам правоохранительных органов. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник, и подтвердил местный житель. «Он (подозреваемый — прим. URA.RU) когда застрелил [Алексея], разобрал оружие и попросил прохожих вызвать полицию. Когда сотрудники приехали, он добровольно сдался им», — рассказал первый собеседник агентства. По словам второго, труп Алексея нашли в машине. Предварительно, в него выстрелили три раза. Убийство произошло во дворе по улице Ильича. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый пошел на преступление из-за ревности. Алексей встречался с его супругой, с которой Владимир должен был развестись 14 июня, сообщает инсайдер URA.RU. «У Владимира были плохие отношения с супругой, она подала на развод, ушла к Алексею, они жили вместе уже месяц», — объяснил собеседник.