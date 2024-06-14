Минюст РФ признал комика Поперечного иноагентом

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Минюст России внес комика Данилу Поперечного в реестр иностранных агентов. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.
Минюст РФ пополнил список иноагентов вечером 14 июня. В него вошел комик Данила Поперечный, говорится на официальном сайте ведомства. Также в список попал журналиста Станислав Кучер и политик из партии «Яблоко» Игорь Артемьев.
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