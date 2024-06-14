14 июня 2024

Минюст РФ признал комика Поперечного иноагентом

Минюст РФ признал Данилу Поперочного иноагентом
© Служба новостей «URA.RU»
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Минюст России внес комика Данилу Поперечного в реестр иностранных агентов. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Минюст РФ пополнил список иноагентов вечером 14 июня. В него вошел комик Данила Поперечный, говорится на официальном сайте ведомства. Также в список попал журналиста Станислав Кучер и политик из партии «Яблоко» Игорь Артемьев.

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Минюст России внес комика Данилу Поперечного в реестр иностранных агентов. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. Минюст РФ пополнил список иноагентов вечером 14 июня. В него вошел комик Данила Поперечный, говорится на официальном сайте ведомства. Также в список попал журналиста Станислав Кучер и политик из партии «Яблоко» Игорь Артемьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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