США разрешили Украине не отдавать кредит на 50 млрд долларов

Украина может не возвращать западный кредит в размере 50 миллиардов долларов, поскольку он может рассматриваться как грант. Об этом сообщил представитель американской администрации.
«Поскольку Украина не будет обязана возвращать эти средства из своего национального бюджета, можно считать, что предоставленный займ является грантом. Это ключевой момент, так как такое финансирование не повлияет на соотношение государственного долга к ВВП страны», — отметил представитель Белого дома, слова которого опубликованы на официальном сайте правительства США.
На встрече G7, проходившей в Италии, страны-участницы согласились предоставить Украине финансирование. Оно будет покрываться за счет доходов от замороженных российских активов.
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