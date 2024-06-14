Страны G7 закредитуют Украину на 50 млрд долларов

Страны большой семерки (G7) обязались предоставить Украине кредиты на общую сумму около 50 миллиардов долларов до конца текущего года. Согласно финальному заявлению саммита, проходившего в итальянской Апулии, эти средства будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.
«G7 запустит погашаемые за счет доходов от российских активов кредиты для Украины, чтобы предоставить до конца года дополнительное финансирование на сумму около 50 миллиардов долларов США», — говорится в документе. Слова передает РИА Новости. Данное решение принято для сохранения заморозки российских активов.
Ранее на G7 заявили, что Россия должна выплатить 486 млрд долларов за ущерб, нанесенный Украине, передает RT. Там отметили, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не завершит конфликт на Украине и не выплатит компенсацию за ущерб.
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