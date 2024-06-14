14 июня 2024

Концерт друга Гуфа отменили после жалобы Мизулиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Мизулина 14 июня судила «Встречу выпускников КВН»
Екатерина Мизулина 14 июня судила «Встречу выпускников КВН» Фото:

Концерт рэпера Slimus (Вадим Мотылев) в Екатеринбурге отменен после публичной жалобы главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Информация об этом появилась в соцсетях клуба «Фабрика».

Slimus должен был выступить там 15 июня. «Концерт переносится на 4 июля», — говорится на странице «Фабрики» во «ВКонтакте».

Slimus прославился в эпоху совместных выступлений с Гуфом (Алексей Долматов). Они стояли у истоков популярной в «нулевые» группы Centr.

13 июня — по пути в Екатеринбург — Мизулина написала в своем telegram-канале: «Посмотрели на его [Slimus’а] „творчество“, а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста Зеленского». Вечером 14 июня Мизулина сидела в жюри на «Встрече выпускников КВН» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

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Концерт рэпера Slimus (Вадим Мотылев) в Екатеринбурге отменен после публичной жалобы главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Информация об этом появилась в соцсетях клуба «Фабрика». Slimus должен был выступить там 15 июня. «Концерт переносится на 4 июля», — говорится на странице «Фабрики» во «ВКонтакте». Slimus прославился в эпоху совместных выступлений с Гуфом (Алексей Долматов). Они стояли у истоков популярной в «нулевые» группы Centr. 13 июня — по пути в Екатеринбург — Мизулина написала в своем telegram-канале: «Посмотрели на его [Slimus’а] „творчество“, а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста Зеленского». Вечером 14 июня Мизулина сидела в жюри на «Встрече выпускников КВН» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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