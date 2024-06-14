14 июня 2024

Reuters: Германия помешала согласовать новый пакет санкций против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Германия вновь заблокировала санкции против России
Германия вновь заблокировала санкции против России Фото:

Германия заблокировала 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщает издание Reuters.

«Послы Евросоюза не смогли на переговорах 14 июня согласовать 14-й пакет санкций против России. Этот вопрос был снят с повестки в последний момент из-за позиции Германии», — говорится в материале.

Следующая встреча по согласованию пакета санкций ЕС против России пройдет 19 июня. Германия уже два дня подряд блокирует санкции против РФ.

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Германия заблокировала 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщает издание Reuters. «Послы Евросоюза не смогли на переговорах 14 июня согласовать 14-й пакет санкций против России. Этот вопрос был снят с повестки в последний момент из-за позиции Германии», — говорится в материале. Следующая встреча по согласованию пакета санкций ЕС против России пройдет 19 июня. Германия уже два дня подряд блокирует санкции против РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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