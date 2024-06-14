Reuters: Германия помешала согласовать новый пакет санкций против России

Германия вновь заблокировала санкции против России
Германия заблокировала 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщает издание Reuters.
«Послы Евросоюза не смогли на переговорах 14 июня согласовать 14-й пакет санкций против России. Этот вопрос был снят с повестки в последний момент из-за позиции Германии», — говорится в материале.
Следующая встреча по согласованию пакета санкций ЕС против России пройдет 19 июня. Германия уже два дня подряд блокирует санкции против РФ.
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