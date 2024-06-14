Румыния отказала в визах российской делегации

Российским дипломатам отказали в визе в Румынию
Румыния отказалась предоставлять визы российской делегации на Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«В конце июня в Бухаресте была запланирована сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Так вот, в наш адрес, страны — соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии», — заявил в своем telegram-канале Григорий Караксин.
Он добавил, что ни одному российскому дипломату визу не выдадут. Российский сенатор уточнил, что Москва запомнит подобный поступок от Румынии.
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