14 июня 2024

Румыния отказала в визах российской делегации

© Служба новостей «URA.RU»
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Российским дипломатам отказали в визе в Румынию
Российским дипломатам отказали в визе в Румынию Фото:

Румыния отказалась предоставлять визы российской делегации на Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«В конце июня в Бухаресте была запланирована сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Так вот, в наш адрес, страны — соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии», — заявил в своем telegram-канале Григорий Караксин.

Он добавил, что ни одному российскому дипломату визу не выдадут. Российский сенатор уточнил, что Москва запомнит подобный поступок от Румынии. 

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Румыния отказалась предоставлять визы российской делегации на Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «В конце июня в Бухаресте была запланирована сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Так вот, в наш адрес, страны — соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии», — заявил в своем telegram-канале Григорий Караксин. Он добавил, что ни одному российскому дипломату визу не выдадут. Российский сенатор уточнил, что Москва запомнит подобный поступок от Румынии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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