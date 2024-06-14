14 июня 2024

В ЮАР переизбрали президента на предстоящие пять лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Президентом ЮАР выбрали Сирила Рамапосу.
Президентом ЮАР выбрали Сирила Рамапосу. Фото:

На первом заседании нового состава Национальной ассамблеи ЮАР, Сирил Рамапоса был избран президентом страны. Главный судья ЮАР Раймонд Зондо объявил результаты тайного голосования.

«С 283 голосами за Рамапосу, я объявляю его избранным президентом ЮАР», — произнес Зондо. Кандидатура Джулиуса Малемы от партии «Борцы за экономическую свободу» также рассматривалась для этой должности, но получила 44 голоса, передает ТАСС.

Поддержка Рамапосы, действующего президента и лидера «Африканского национального конгресса», частично пришла от голосов Демократического альянса, представляющего интересы белого населения в ЮАР. Официальная церемония инаугурации Рамапосы, на которой он примет президентскую присягу, запланирована не позднее 19 июня текущего года.

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На первом заседании нового состава Национальной ассамблеи ЮАР, Сирил Рамапоса был избран президентом страны. Главный судья ЮАР Раймонд Зондо объявил результаты тайного голосования. «С 283 голосами за Рамапосу, я объявляю его избранным президентом ЮАР», — произнес Зондо. Кандидатура Джулиуса Малемы от партии «Борцы за экономическую свободу» также рассматривалась для этой должности, но получила 44 голоса, передает ТАСС. Поддержка Рамапосы, действующего президента и лидера «Африканского национального конгресса», частично пришла от голосов Демократического альянса, представляющего интересы белого населения в ЮАР. Официальная церемония инаугурации Рамапосы, на которой он примет президентскую присягу, запланирована не позднее 19 июня текущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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