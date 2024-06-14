В ЮАР переизбрали президента на предстоящие пять лет

На первом заседании нового состава Национальной ассамблеи ЮАР, Сирил Рамапоса был избран президентом страны. Главный судья ЮАР Раймонд Зондо объявил результаты тайного голосования.
«С 283 голосами за Рамапосу, я объявляю его избранным президентом ЮАР», — произнес Зондо. Кандидатура Джулиуса Малемы от партии «Борцы за экономическую свободу» также рассматривалась для этой должности, но получила 44 голоса, передает ТАСС.
Поддержка Рамапосы, действующего президента и лидера «Африканского национального конгресса», частично пришла от голосов Демократического альянса, представляющего интересы белого населения в ЮАР. Официальная церемония инаугурации Рамапосы, на которой он примет президентскую присягу, запланирована не позднее 19 июня текущего года.
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