14 июня 2024

Автоэксперт объяснил, как распознать утопленный автомобиль при покупке

Автоэксперт Попов: при покупке авто нужно пользоваться эндоскопом
© Служба новостей «URA.RU»
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При покупке авто нужно пользоваться эндоскопом
При покупке авто нужно пользоваться эндоскопом Фото:

Для того, чтобы распознать утопленный автомобиль при покупке необходимо пользоваться эндоскопом. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

«А лучше воспользоваться эндоскопом. Это пучок оптоволокна с осветителем на пружинном механизме, который позволяет заглянуть во все мелкие щели и полости автомобиля, недоступные невооруженному глазу», — передает слова Дмитрия Попова РИАНМО.

При использовании эндоскопа устройство передает изображение на копмпьютер. Через него видно, есть ли в двигателе автомобиля водоросли или следы коррозии. При этом Попов предупредил, что эндоскоп стоит около шести тысяч рублей.

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Для того, чтобы распознать утопленный автомобиль при покупке необходимо пользоваться эндоскопом. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов. «А лучше воспользоваться эндоскопом. Это пучок оптоволокна с осветителем на пружинном механизме, который позволяет заглянуть во все мелкие щели и полости автомобиля, недоступные невооруженному глазу», — передает слова Дмитрия Попова РИАНМО. При использовании эндоскопа устройство передает изображение на копмпьютер. Через него видно, есть ли в двигателе автомобиля водоросли или следы коррозии. При этом Попов предупредил, что эндоскоп стоит около шести тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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