Автоэксперт объяснил, как распознать утопленный автомобиль при покупке

Для того, чтобы распознать утопленный автомобиль при покупке необходимо пользоваться эндоскопом. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов.
«А лучше воспользоваться эндоскопом. Это пучок оптоволокна с осветителем на пружинном механизме, который позволяет заглянуть во все мелкие щели и полости автомобиля, недоступные невооруженному глазу», — передает слова Дмитрия Попова РИАНМО.
При использовании эндоскопа устройство передает изображение на копмпьютер. Через него видно, есть ли в двигателе автомобиля водоросли или следы коррозии. При этом Попов предупредил, что эндоскоп стоит около шести тысяч рублей.
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