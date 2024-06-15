Володин: в Верховной Раде приступили к обсуждению мирного плана Путина

Верховная Рада Украины начала обсуждение мирного плана, предложенного президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это», — написал Володин в своем telegram-канале. Он также указал на истечение полномочий украинского лидера Владимира Зеленского на посту президента страны, подчеркивая, что Верховная Рада является единственным легитимным представителем Украины в переговорах.
Ранее Путин предложил Украине вывести свои войска с территории Запорожской и Херсонской области, а также ДНР и ЛНР для немедленного прекращения огня. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не увидел ничего нового в заявлении российского главы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что инициатива президента РФ бессрочна, но ситуация на фронте меняется, передает RT.
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