Володин: в Верховной Раде приступили к обсуждению мирного плана Путина

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Вячеслав Володин сообщил, что Верховная Рада считается единственным легитимным представителем Украины в переговорах
Вячеслав Володин сообщил, что Верховная Рада считается единственным легитимным представителем Украины в переговорах Фото:
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Верховная Рада Украины начала обсуждение мирного плана, предложенного президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это», — написал Володин в своем telegram-канале. Он также указал на истечение полномочий украинского лидера Владимира Зеленского на посту президента страны, подчеркивая, что Верховная Рада является единственным легитимным представителем Украины в переговорах.

Ранее Путин предложил Украине вывести свои войска с территории Запорожской и Херсонской области, а также ДНР и ЛНР для немедленного прекращения огня. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не увидел ничего нового в заявлении российского главы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что инициатива президента РФ бессрочна, но ситуация на фронте меняется, передает RT. 

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Верховная Рада Украины начала обсуждение мирного плана, предложенного президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это», — написал Володин в своем telegram-канале. Он также указал на истечение полномочий украинского лидера Владимира Зеленского на посту президента страны, подчеркивая, что Верховная Рада является единственным легитимным представителем Украины в переговорах. Ранее Путин предложил Украине вывести свои войска с территории Запорожской и Херсонской области, а также ДНР и ЛНР для немедленного прекращения огня. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не увидел ничего нового в заявлении российского главы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что инициатива президента РФ бессрочна, но ситуация на фронте меняется, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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