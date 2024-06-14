В Киеве ответили на мирное предложение Путина

Подоляк не увидел «новизны» в условиях Путина по миру на Украине

Ранее Владимир Путин предложил Киеву вывести войска из новых территорий России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киев не увидел «новизны» в предложенном президентом РФ Владимиром Путиным плане мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Так он дал понять, что Киев не собирается всерьез рассматривать условия России по прекращению огня на Украине.

«В этом нет никакой новизны, никаких реальных мирных предложений и никакого желания прекратить конфликт. <…> Это все полный обман. Поэтому — еще раз — избавьтесь от иллюзий и перестаньте всерьез воспринимать оскорбительные для здравого смысла предложения России», — написал Подоляк в соцсети Х.

Ранее, на встрече с руководством МИД РФ, Путин назвал условия для незамедлительного прекращения огня на Украине. Он предложил Киеву вывести войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также заявить о своем внеблоковом статусе. Российский лидер отметил, что это предложение является попыткой окончательно разрешить конфликт, а не заморозить его. Он также предупредил, что в случае отказа Киева, последующие условия мирного договора будут другими.