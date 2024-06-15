Сколько денег потеряют страны G7, если конфискуют активы россиян

РИАН: страны G7 потеряют 83 миллиарда долларов из-за конфискации активов РФ

15 июня 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Доходы от российских активов передадут Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если страны G7 конфискуют замороженные российские активы, то потеряют почти 83 миллиарда долларов — столько составили их инвестиции в экономику РФ. Подсчет провели РИА Новости на основе открытых данных. «Согласно расчетам агентства, объем прямых инвестиций в российскую экономику членов G7 по итогам 2022 года (более поздних данных на текущий момент нет) составил 82,8 миллиарда долларов», — сообщает РИА Новости. Подсчет проводился по имеющимся открытым данным. Накануне представители G7 заявили, что собираются передать украинским властям кредиты, но оплачиваться они будут из доходов от замороженных активов России. Общая сумма кредитов составит 50 миллиардов долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если страны G7 конфискуют замороженные российские активы, то потеряют почти 83 миллиарда долларов — столько составили их инвестиции в экономику РФ. Подсчет провели РИА Новости на основе открытых данных. «Согласно расчетам агентства, объем прямых инвестиций в российскую экономику членов G7 по итогам 2022 года (более поздних данных на текущий момент нет) составил 82,8 миллиарда долларов», — сообщает РИА Новости. Подсчет проводился по имеющимся открытым данным. Накануне представители G7 заявили, что собираются передать украинским властям кредиты, но оплачиваться они будут из доходов от замороженных активов России. Общая сумма кредитов составит 50 миллиардов долларов.