14 июня 2024

Свердловскую область накроют грозы, ливни и град

В Свердловской области 15 июня ожидаются грозы, ливни и град
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, гроза, непогода, тучи, плохая погода, дождь
15 июня будет жарким днем с грозами и сильным ветром Фото:

В Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий. С таким предупреждением выступило региональное управление МЧС в своем telegram-канале.

«Днем и вечером 15 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и град. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Ранее синоптики предупреждали, что суббота, 15 июня, станет самым жарким днем текущей недели. Столбик термометра поднимется до 35 градусов.

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В Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий. С таким предупреждением выступило региональное управление МЧС в своем telegram-канале. «Днем и вечером 15 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и град. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сказано в сообщении. Ранее синоптики предупреждали, что суббота, 15 июня, станет самым жарким днем текущей недели. Столбик термометра поднимется до 35 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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