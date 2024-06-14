Свердловскую область накроют грозы, ливни и град

15 июня будет жарким днем с грозами и сильным ветром
В Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий. С таким предупреждением выступило региональное управление МЧС в своем telegram-канале.
«Днем и вечером 15 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и град. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сказано в сообщении.
Ранее синоптики предупреждали, что суббота, 15 июня, станет самым жарким днем текущей недели. Столбик термометра поднимется до 35 градусов.
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