Природа Погода Свердловскую область накроют грозы, ливни и град В Свердловской области 15 июня ожидаются грозы, ливни и град 15 июня 2024 в 11:57 Размер текста - 17 + 15 июня будет жарким днем с грозами и сильным ветром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий. С таким предупреждением выступило региональное управление МЧС в своем telegram-канале. «Днем и вечером 15 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и град. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сказано в сообщении. Ранее синоптики предупреждали, что суббота, 15 июня, станет самым жарким днем текущей недели. Столбик термометра поднимется до 35 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий. С таким предупреждением выступило региональное управление МЧС в своем telegram-канале. «Днем и вечером 15 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и град. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сказано в сообщении. Ранее синоптики предупреждали, что суббота, 15 июня, станет самым жарким днем текущей недели. Столбик термометра поднимется до 35 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям